Quando vai acabar o calor? Veja previsão para capitais

As temperaturas devem permanecer altas nas capitais nos próximos dias. Segundo a previsão, o calor segue firme até a próxima terça-feira, 24, com chuvas rápidas e pancadas isoladas.

Os maiores volumes devem ser registrados neste final de semana em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

Pós-Carnaval debaixo de chuva

Com a previsão, os foliões que forem às ruas nos bloquinhos de pós-Carnaval deverão se preparar para enfrentar o calor e pancadas de chuva.

Em São Paulo (SP), por exemplo, o clima deve permanecer semelhante ao de terça-feira, 17.

A Defesa Civil do estado e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram nesta semana alerta para tempestades.

Confira a previsão para os próximos dias

Sábado quente em São Paulo (SP)

Neste sábado, 21, a máxima deverá ser de 28°C na capital paulista com acumulado de 15 milímetros (mm).

No domingo, 22, e na segunda-feira, 23, a temperatura varia entre 19°C e 26°C.

As chuvas voltam a ganhar força na terça-feira, mas o calor permanece, com máxima de 27°C.

Final de semana chuvoso no Rio de Janeiro (RJ)

No Rio de Janeiro (RJ), há previsão de chuvas e temporais.

No sábado, as pancadas se concentram no final da tarde e, no domingo, chove ao longo do dia com acumulado de 21 mm.

Na segunda-feira, não há previsão de chuva e as temperaturas permanecem altas, com máxima de 28°C.

Chuva forte em Salvador (BA)

No sábado, Salvador (BA) registra chuvas passageiras com acumulado de 30 mm e temperatura máxima de 32°C.

As chuvas perdem intensidade nos outros dias e as temperaturas seguem na média entre 25°C e 31°C até terça-feira.

Goiânia (GO) registra temperaturas amenas

Em comparação com as demais capitais, Goiânia (GO) tem o clima mais ameno.

A máxima não deverá ultrapassar 25°C nos próximos quatro dias.

Ainda assim, até terça-feira, o clima segue instável com chuvas rápidas ao longo do dia.

Florianópolis (SC) tem dias quentes e sem chuva

No domingo e na segunda-feira, o clima deve ficar estável, sem chuvas e com máximas de 26°C em Florianópolis (SC).

No sábado e terça-feira, há previsão de chuvas isoladas.