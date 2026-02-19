Inmet alerta para risco de tempestades em SP nesta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o estado de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 19. Os alertas são válidos até o fim do dia.

Para a capital, a região metropolitana e boa parte do estado, o Inmet emitiu um alerta amarelo. Isso significa que podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Já para as regiões oeste e centro-sul do estado, o Instituto emitiu um alerta laranja, que corresponde a chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Inmet: os alertas também atingem a maior parte do país (Reprodução/Inmet)

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas. O Instituto também pede para que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Defesa Civil alerta para temporais em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou a orientação para que a população redobre a atenção nesta quinta-feira devido à passagem de uma frente fria em alto-mar.

Nesta quinta-feira, mesmo com o afastamento gradual do sistema, ainda são esperadas pancadas isoladas. O risco envolve alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Previsão do tempo

Segundo o último boletim do Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros da cidade marcaram 27,7°C em média.

Na sexta-feira, 20, ainda faz calor, com temperatura mínima prevista de 19,0°C na madrugada e de 30,0°C nas horas mais quentes do dia. No fim da tarde, a expectativa é de chuva isolada de curta duração.

O final de semana deve ser marcado por diminuição gradativa da temperatura máxima, mas também com pancadas de chuva rápidas e isoladas.