Quando sai o resultado do Enem 2025? Veja calendário

O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova serão divulgadas no dia 20 de novembro

Enem: mais de 4,8 milhões se inscreveram no exame (Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11h29.

Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ainda precisarão esperar mais de um mês para saber o resultado do desempenho nas provas.

O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova serão divulgadas no dia 20 de novembro.

Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos. No primeiro dia de prova, os candidatos realizaram uma redação sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas. No segundo dia, foram respondidas 90 perguntas sobre Ciências da Natureza e Matemática.

Quando sai o resultado do Enem?

Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados em 16 de janeiro de 2026

Como acessar o resultado do Enem?

Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem.

Quando posso ver o espelho da redação?

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. O documento também ficará disponível na Página do Participante do Enem.

Calendário completo do Enem 2025

  • 20 de novembro: divulgação do gabarito do segundo dia do Enem.
  • 16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

