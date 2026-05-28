Caged: Brasil cria 85.888 empregos com carteira assinada em abril

O Brasil registrou a criação de 85.888 empregos com carteira assinada em abril deste ano, de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgadas nesta quinta-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo resulta de 2.268.655 contratações e 2.182.767 demissões contabilizadas no mês.

Mesmo com o resultado positivo, houve redução no ritmo de geração de empregos na comparação com abril do ano anterior, período em que o país havia registrado abertura de 238.216 vagas formais.

Entre janeiro e abril, foram criados 699.762 empregos formais no país, o que representa avanço de 1,5% no estoque total de vagas. No mesmo intervalo de 2025, o saldo havia alcançado 913.827 postos. Considerando os últimos 12 meses, o acumulado chega a 1,05 milhão de vagas criadas.

Setor de serviços é o campeão em contratações

O setor de serviços respondeu pela maior parte das contratações em abril, com saldo de 69.601 empregos. Dentro da área, os principais resultados vieram de saúde humana e serviços sociais (+18.150), transporte e armazenagem (+12.235) e atividades administrativas e serviços complementares (+12.090).

Na sequência, a construção civil registrou abertura de 23.525 vagas, puxada por serviços especializados para construção, obras de infraestrutura e construção de edifícios. A indústria também teve saldo positivo, com 9.256 novos postos, sobretudo em segmentos ligados à fabricação de álcool, produtos de carne e automóveis.

Em contrapartida, comércio e agropecuária encerraram abril com saldo negativo. O comércio fechou 8.114 vagas, principalmente no varejo. Já a agropecuária registrou perda de 8.378 postos, impactada pela redução de atividades relacionadas ao cultivo de soja, maçã e laranja.

Quais estados registraram mais contratações?

Na divisão por estados, 24 das 27 unidades da federação apresentaram saldo positivo no mercado formal de trabalho. São Paulo liderou a geração de vagas, com 20.202 novos empregos, seguido por Rio de Janeiro (+11.741) e Minas Gerais (+8.991). Alagoas, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte tiveram resultados negativos no período.

Os números também indicam maior concentração de vagas entre trabalhadores mais jovens. Pessoas de até 24 anos registraram saldo positivo de 111.261 empregos, enquanto as demais faixas etárias somaram fechamento líquido de 25.373 postos.

O salário médio real de admissão alcançou R$ 2.386,56 em abril. O valor representa alta de 0,7% frente a março e avanço de 1,8% na comparação com abril do ano passado.