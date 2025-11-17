Qual a fórmula para passar no vestibular? Colégio de SP aposta em IA para turbinar resultados

Existe fórmula para passar no vestibular? No mercado educacional, cada escola tenta a sua: imersões de rotina intensa, cursinhos com disciplina quase militar, professores performáticos, calendários centrados em disciplinas específicas, dormitórios internos e até métodos quase “de guerra”. Mas, no Anglo Leonardo da Vinci, em São Paulo, a rota escolhida é outra: a dos dados.

“Não existe espaço para achismo”, defende Maurício Tricate, diretor regional do colégio.

Para ele, decisões educacionais só fazem sentido quando apoiadas em métricas objetivas de aprendizagem. É esse princípio que, nos últimos dois anos, sustenta um projeto robusto de performance acadêmica da escola.

Como funciona o projeto de performance acadêmica

O colégio implantou um sistema de análise de desempenho que combina provas internas, simulados nacionais, resultados do Enem e seus microdados.

Em linhas gerais, o projeto consiste em aplicar a mesma prova que milhares de estudantes do país respondem, comparar questão por questão e identificar onde a escola ficou acima ou abaixo da média. Cada questão é fatiada pelos professores para revelar os conteúdos envolvidos. Se a média nacional foi superior em determinado tema e a unidade ficou abaixo, acende-se um alerta.

Tricate conta que os dados servem para tornar as decisões cada vez menos intuitivas, seja para ajustar a grade curricular, reforçar disciplinas específicas, revisar métodos de ensino ou reorganizar a carga horária.

O processo também permite identificar disparidades entre unidades. “Às vezes uma unidade vai muito bem em matemática e a outra tem dificuldade em geografia. O trabalho é específico para cada uma”, explica.

Escola amplia monitoramento e ganha velocidade na identificação de falhas de aprendizagem (Arquivo Pessoal)

Inteligência artificial como aliada

A engrenagem só funciona porque a análise de dados é feita com apoio da inteligência artificial. “Há cinco anos, seria muito difícil fazer isso”, diz Tricate.

A IA suporta o cruzamento de notas, a interpretação de microdados e a comparação de desempenhos. Com isso, diagnósticos que antes dependiam de semanas de trabalho passam a ser obtidos rapidamente.

Boa parte da interpretação das questões também passa por automação. Isso libera tempo dos docentes para o trabalho central: preparar aulas melhores, refinar metodologias e atuar nos pontos de dificuldade.

Resultados

Os efeitos começaram a aparecer antes mesmo dos dois anos completos do projeto. Tricate afirma que o colégio registra aprovações cada vez mais consistentes em universidades públicas e privadas, além de desempenho superior nas olimpíadas acadêmicas de conhecimento.

A rede usa dois indicadores principais para medir performance: Enem e medalhas no ciclo olímpico. O avanço aparece no conjunto das unidades – incluindo Barueri, Carapicuíba, Osasco, Azevedo e São Paulo.

Mais do que números absolutos, a escola observa ganhos qualitativos: identificação precoce de lacunas, correções mais rápidas e maior assertividade no ensino. “É incontestável quando você olha os dados”, afirma.

Visão de futuro

O departamento responsável pelo projeto é recente e deve crescer. A ideia é ampliar o uso de dados, criar novos cursos focados em trajetórias específicas e aprofundar o acompanhamento individual. O objetivo é que cada estudante receba um caminho personalizado, alinhado ao que deseja prestar.

“Não importa se o aluno quer ITA, Poli ou Boston. A gente quer trilhar o caminho e levar até lá”, diz Tricate.

Para os próximos anos, ele enxerga um cenário em que os dados serão parte estrutural da escola. Segundo Tricate, o professor continuará sendo central, mas com ferramentas mais precisas para ensinar, medir e corrigir.