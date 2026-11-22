O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador de Minas Gerais, elogiou a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) durante entrevista ao SBT News, neste sábado, 21. Ao comentar a vitória da petista, o parlamentar afirmou estar "muito feliz" e demonstrou emoção ao falar da conterrânea, que recebeu mais de 500 mil votos.

"Uma divinopolitana do bairro Niterói, que virou deputada federal com mais de 500 mil votos. Fico muito feliz porque eu sou doido com a minha cidade. Saber que uma menina igual a Ana Elisa virou deputada federal por Divinópolis, eu tenho que ficar orgulhoso", disse.

Cleitinho também afirmou que vai "pedir a Deus" para que a deputada "tenha sabedoria, discerimento e faça um baita mandato". Segundo o governador eleito, seu governo estará à disposição da parlamentar.

"Falo isso com muita emoção, porque eu sou de Divinópolis. Eu sei da onde que eu saí para ter chegado governador", declarou. Na sequência, afirmou que a cidade agora tem "a Ana Elisa e o Cleitim".

Solidariedade após ameaças

A manifestação de Cleitinho ocorre depois de outros gestos de apoio à deputada. Em setembro, quando vieram a público informações sobre ameaças contra Ana Elisa, o senador prestou solidariedade à então candidata.

"Tenho certeza de que a polícia já está atrás desses canalhas e vamos colocar esses covardes na cadeia", afirmou na ocasião.

Aproximação com o PT após eleição

Desde que venceu a disputa pelo governo mineiro, Cleitinho tem sinalizado disposição para dialogar com o PT, embora tenha apoiado Flávio Bolsonaro na eleição presidencial.

Um dos movimentos nessa direção ocorreu em 10 de novembro, quando o senador se reuniu com Guima Jardim, presidente do diretório do PT em Belo Horizonte.

Apoio a Flávio Bolsonaro durante a campanha

Durante a campanha presidencial, Lula chegou a dizer que era a "única chance" de Cleitinho para "recuperar o estado". Na ocasião, afirmou que o senador não precisava apoiá-lo, mas deveria "ficar quietinho".

O parlamentar, no entanto, manteve seu apoio a Flávio Bolsonaro. O PL chegou a considerar Cleitinho um ativo para ampliar a vantagem do candidato na votação do segundo turno.

Depois que Lula venceu em Minas Gerais, porém, o governador eleito passou a receber críticas de bolsonaristas. As cobranças estavam relacionadas ao que consideraram baixo engajamento do senador em manifestações de apoio a Flávio.