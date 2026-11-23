Décimo terceiro salário: rabalhadores recebem a primeira metade do benefício sem descontos (EXAME/Exame)
Colaboradora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06h00.
O décimo terceiro salário é um benefício anual garantido a trabalhadores com carteira assinada, a ser pago em duas parcelas. A primeira parcela de 2026 deve ser depositada até 30 de novembro, correspondendo a metade do valor total. O cálculo considera a remuneração integral ou proporcional ao período trabalhado.
A primeira parcela do décimo terceiro salário de 2026 deve ser depositada até 30 de novembro, uma segunda-feira. O pagamento é um direito anual garantido aos trabalhadores com carteira assinada e pode ser antecipado pelo empregador, inclusive para quem recebe o benefício junto com as férias.
A legislação permite que o décimo terceiro seja dividido em duas parcelas. A primeira deve ser paga entre fevereiro e novembro, enquanto a segunda tem prazo até 20 de dezembro. Neste ano, porém, o pagamento final deverá ser antecipado para 18 de dezembro, sexta-feira, já que o prazo legal cai em um domingo.
A primeira parcela corresponde a 50% do valor total do décimo terceiro salário, sem descontos de Imposto de Renda ou contribuição ao INSS. Para quem trabalhou durante todo o ano, o cálculo considera a remuneração integral.
Já quem começou a trabalhar durante 2026 recebe o benefício proporcional ao período trabalhado. Cada mês em que o empregado trabalhou pelo menos 15 dias é contabilizado como um mês completo para o cálculo.
O benefício é garantido aos trabalhadores contratados pelo regime CLT, além de servidores públicos, aposentados e pensionistas que têm direito ao abono anual previdenciário.
No caso dos empregados, é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias no ano para receber a gratificação proporcional. Trabalhadores afastados por licença-maternidade ou por doença também podem ter direito, conforme as regras aplicáveis.
Glossário
O que é décimo terceiro salário?
É um benefício anual garantido a trabalhadores com carteira assinada, equivalente a uma parcela adicional do salário mensal, normalmente dividida em duas partes ao longo do ano.
O que é INSS?
É a Instituto Nacional do Seguro Social, responsável por gerenciar os programas de seguridade social no Brasil, incluindo aposentadorias, pensões e outros benefícios.