A primeira parcela do décimo terceiro salário de 2026 deve ser depositada até 30 de novembro, uma segunda-feira. O pagamento é um direito anual garantido aos trabalhadores com carteira assinada e pode ser antecipado pelo empregador, inclusive para quem recebe o benefício junto com as férias.

A legislação permite que o décimo terceiro seja dividido em duas parcelas. A primeira deve ser paga entre fevereiro e novembro, enquanto a segunda tem prazo até 20 de dezembro. Neste ano, porém, o pagamento final deverá ser antecipado para 18 de dezembro, sexta-feira, já que o prazo legal cai em um domingo.

Qual é o valor da primeira parcela?

A primeira parcela corresponde a 50% do valor total do décimo terceiro salário, sem descontos de Imposto de Renda ou contribuição ao INSS. Para quem trabalhou durante todo o ano, o cálculo considera a remuneração integral.

Já quem começou a trabalhar durante 2026 recebe o benefício proporcional ao período trabalhado. Cada mês em que o empregado trabalhou pelo menos 15 dias é contabilizado como um mês completo para o cálculo.

Quem tem direito ao décimo terceiro?

O benefício é garantido aos trabalhadores contratados pelo regime CLT, além de servidores públicos, aposentados e pensionistas que têm direito ao abono anual previdenciário.

No caso dos empregados, é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias no ano para receber a gratificação proporcional. Trabalhadores afastados por licença-maternidade ou por doença também podem ter direito, conforme as regras aplicáveis.