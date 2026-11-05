Qual será o tema da redação do Enem 2026? Veja apostas

O tema da redação do Enem 2026 só será conhecido no dia da prova, mas algumas apostas de professores e especialistas podem ajudar os estudantes a organizar a preparação para o exame. Entre os assuntos apontados estão inteligência artificial, mudanças climáticas, saúde mental, proteção de crianças e adolescentes na internet e inclusão de pessoas com deficiência.

A redaçãoserá aplicada no domingo, 8 de novembro, primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O texto segue o modelo dissertativo-argumentativo, com defesa de um ponto de vista, argumentos consistentes e uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Quais são os possíveis temas da redação do Enem 2026?

As apostas não são previsões oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mas reúnem assuntos contemporâneos que podem servir de base para propostas de redação, a partir de tendências educacionais, debates públicos e problemas sociais.

Entre os temas apontados por especialistas consultados pelo Guia do Estudante, pelo Quero Bolsa e pelo Bernoulli estão:

1. Inteligência artificial e os desafios para a educação

O avanço da inteligência artificial generativa transformou a maneira como estudantes pesquisam, produzem textos e acessam informações. Ao mesmo tempo que essas ferramentas podem auxiliar a aprendizagem, também levantam questões sobre autoria, confiabilidade dos conteúdos e desenvolvimento do pensamento crítico.

Uma possível abordagem seria discutir os desafios para o uso responsável da inteligência artificial na educação brasileira.

Para se preparar, vale estudar o papel da escola na formação digital, as diferenças de acesso à tecnologia e a importância de desenvolver autonomia intelectual. O assunto também permite discutir como professores e instituições de ensino podem incorporar novas ferramentas sem comprometer o aprendizado.

2. Mudanças climáticas e migrações climáticas

Enchentes, secas, deslizamentos e ondas de calor colocam em evidência os impactos dos eventos climáticos extremos sobre a população. Além dos danos ambientais e materiais, esses fenômenos podem obrigar famílias a deixar suas casas e buscar moradia em outras cidades ou regiões.

Nesse contexto, uma possível proposta de redação poderia abordar os desafios sociais enfrentados por pessoas deslocadas em razão de eventos climáticos no Brasil.

O candidato pode estudar temas como planejamento urbano, prevenção de desastres, desigualdade socioeconômica e políticas públicas de adaptação climática.

Também é importante compreender por que populações vulneráveis podem enfrentar mais dificuldades para reconstruir a vida após uma tragédia ambiental.

3. Saúde mental e esgotamento profissional

A saúde mental é outro eixo que merece atenção. O estresse relacionado ao trabalho, a pressão por resultados e as dificuldades para conciliar a vida profissional e pessoal alimentam o debate sobre o esgotamento profissional, conhecido como burnout.

O assunto permite discutir as responsabilidades de empregadores e do poder público na prevenção de problemas relacionados à saúde mental, além da importância de ambientes de trabalho saudáveis.

Uma proposta poderia explorar os desafios para a prevenção do esgotamento profissional no Brasil. Nesse caso, o estudante precisaria relacionar as condições de trabalho, a proteção à saúde e as medidas necessárias para reduzir os riscos à população.

4. Proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital

A presença cada vez maior de crianças e adolescentes nas redes sociais e em outras plataformas digitais ampliou a discussão sobre segurança na internet. Entre as preocupações estão a exposição a conteúdos inadequados, o assédio virtual, a exploração infantil e o uso de dados pessoais.

O tema também ganhou espaço no debate legislativo com a aprovação do chamado ECA Digital, que estabelece regras para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Uma possível abordagem seria discutir os desafios para garantir os direitos de crianças e adolescentes na internet brasileira.

Para desenvolver o repertório, vale estudar a responsabilidade das plataformas digitais, a atuação das famílias, a educação digital e as políticas públicas de proteção à infância.

5. Inclusão de pessoas com deficiência

A inclusão de pessoas com deficiência também aparece entre as apostas de especialistas. Apesar dos avanços na legislação brasileira, barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais ainda podem dificultar o acesso à educação, ao trabalho, ao transporte e a outros espaços da sociedade.

Uma possível proposta poderia discutir os desafios para a inclusão efetiva de pessoas com deficiência no Brasil.

O candidato pode estudar acessibilidade, capacitismo, inclusão escolar e políticas públicas de garantia de direitos. Também é importante compreender a diferença entre assegurar direitos formalmente e garantir condições para que as pessoas possam exercê-los no cotidiano.

6. Desinformação e formação do pensamento crítico

A circulação de informações falsas ou enganosas nas redes sociais reforça a importância da educação midiática. Em um ambiente de grande volume de conteúdos, saber identificar fontes confiáveis e avaliar argumentos tornou-se uma habilidade importante para a participação cidadã.

Uma possível abordagem seria discutir os desafios para a formação do pensamento crítico diante da circulação de informações falsas no Brasil.

O tema permite relacionar educação, cidadania, responsabilidade das plataformas e acesso à informação. O estudante também pode estudar como a escola contribui para o desenvolvimento da capacidade de interpretar textos, verificar informações e construir opiniões fundamentadas.

7. Juventude, independência financeira e desigualdade social

As dificuldades para conquistar a independência financeira também aparecem entre as possibilidades levantadas por especialistas. O custo de vida, as condições de entrada no mercado de trabalho e o acesso à moradia podem influenciar os planos de jovens que buscam autonomia.

Uma possível proposta poderia discutir os obstáculos à conquista da independência financeira pelos jovens brasileiros.

Para se preparar, vale estudar desigualdade de renda, acesso à educação, mercado de trabalho, custo da moradia e políticas públicas voltadas à juventude.

O assunto também permite refletir sobre como as condições socioeconômicas influenciam as oportunidades de construir um projeto de vida.

8. Trabalho, tecnologia e novas relações profissionais

As transformações tecnológicas estão modificando as relações de trabalho. Aplicativos, automação e inteligência artificial criam oportunidades, mas também levantam questões sobre direitos trabalhistas, qualificação profissional e proteção social.

Uma possível proposta poderia abordar os desafios para garantir direitos e condições dignas de trabalho diante das transformações tecnológicas no Brasil.

O candidato pode estudar a informalidade, as relações entre trabalhadores e plataformas digitais, a qualificação profissional e os impactos da automação. O importante é compreender como as mudanças no mercado de trabalho afetam diferentes grupos da população.

Como estudar para a redação do Enem 2026?

Mais importante do que tentar adivinhar o tema é desenvolver a capacidade de argumentar sobre diferentes problemas sociais. Para isso, algumas estratégias podem ajudar na preparação.

Acompanhe notícias e fontes confiáveis. Leia sobre acontecimentos nacionais e internacionais, procurando entender as causas, as consequências e os grupos afetados por cada problema.

Estude por eixos temáticos. Organize o repertório em áreas como educação, saúde, meio ambiente, tecnologia, cidadania e direitos humanos. Essa divisão facilita a conexão entre diferentes assuntos.

Reúna dados e referências verificáveis. Estatísticas oficiais, pesquisas científicas, leis e acontecimentos históricos podem fortalecer a argumentação, desde que sejam pertinentes ao tema proposto.

Pratique a estrutura dissertativo-argumentativa. Treine a construção de uma tese, o desenvolvimento de argumentos e a elaboração de uma proposta de intervenção coerente com o problema discutido.

Use os textos motivadores com atenção. O material apresentado na prova ajuda a compreender o recorte temático. Conhecer um assunto previamente não dispensa a leitura cuidadosa da proposta.

Como funciona a correção da redação do Enem?

Segundo a cartilha do participante do Inep para 2026, a redação deve ser um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, elaborado a partir da proposta temática, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação escolar.

A avaliação considera cinco competências, cada uma com pontuação de até 200 pontos:

Competência 1: domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

Competência 2: compreensão da proposta e desenvolvimento do tema dentro da estrutura dissertativo-argumentativa.

Competência 3: seleção, organização e interpretação de informações e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: uso dos mecanismos linguísticos necessários para construir a argumentação.

Competência 5: elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, com respeito aos direitos humanos.

A nota máxima é de 1.000 pontos. A redação é corrigida por dois avaliadores, e a nota final corresponde à média aritmética das notas totais atribuídas, conforme as regras do exame.

O estudante também deve evitar a fuga ao tema, respeitar a estrutura exigida e apresentar uma argumentação coerente. O uso de referências externas, como dados, livros ou acontecimentos históricos, deve contribuir efetivamente para a defesa do ponto de vista, em vez de aparecer apenas como uma citação decorada.

Quando será a redação do Enem 2026?

A redação será aplicada no domingo, 8 de novembro, primeiro dia do exame. Nessa data, os candidatos também farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O segundo dia de provas será no domingo, 15 de novembro, com questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O tema oficial da redação só será divulgado no momento da aplicação da prova. Até lá, as apostas devem ser usadas como orientação para os estudos, não como garantia do assunto que será cobrado.