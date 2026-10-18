Enem 2026: prazo para escolha de língua estrangeira termina neste domingo

RESUMO ＋ O prazo para escolha da língua estrangeira do Enem 2026 termina neste domingo (18). Os candidatos inscritos automaticamente devem optar entre inglês e espanhol e preencher o questionário socioeconômico obrigatório na Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br. Quem não selecionar o idioma fará a prova de inglês, sem possibilidade de alteração.

Os estudantes inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até este domingo, 18, para escolher a língua estrangeira que será cobrada na prova. A seleção deve ser realizada na Página do Participante, onde os candidatos precisam optar entre inglês e espanhol. A medida integra as mudanças implementadas nesta edição, que registrou mais de 5 milhões de inscrições, segundo os dados informados pelo Ministério da Educação (MEC).

A inscrição automática de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública é uma iniciativa inédita, criada para incentivar a participação desse público no exame. Os candidatos que não selecionarem o idioma dentro do prazo terão a prova de inglês aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sem possibilidade de alteração posterior.

A avaliação de língua estrangeira é composta por cinco questões de múltipla escolha, com foco na interpretação e na compreensão de textos. Para auxiliar os estudantes na preparação, o MEC disponibiliza gratuitamente a plataforma MEC Idiomas, que oferece aulas de inglês e espanhol do nível básico ao avançado.

Questionário socioeconômico é obrigatório

Além da escolha do idioma, os participantes inscritos automaticamente devem preencher o questionário socioeconômico na Página do Participante, utilizando a senha da conta Gov.br. O formulário reúne aproximadamente 23 a 25 perguntas obrigatórias sobre as condições sociais, econômicas e educacionais dos candidatos.

As respostas devem ser preenchidas com atenção, uma vez que não podem ser alteradas após a conclusão do formulário. O acesso à informação sobre o local de realização da prova também depende do preenchimento do questionário.

Provas serão realizadas em dois domingos de novembro

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, ambos domingos, no período da tarde. A avaliação será dividida em dois dias, com questões de diferentes áreas do conhecimento e uma redação.

No primeiro dia, os participantes terão cinco horas e 30 minutos para realizar a redação e responder às questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias. A primeira área abrange língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação. Já a segunda reúne conteúdos de história, geografia, filosofia e sociologia.

No segundo dia, a duração será de cinco horas. As provas contemplarão Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com questões de biologia, química e física, além de Matemática e suas Tecnologias.

Exame ampliará a avaliação do ensino médio

Entre as novidades anunciadas para 2026, está a ampliação da função do Enem na avaliação da educação brasileira. Além de continuar sendo utilizado como instrumento de acesso ao ensino superior, o exame passará a contribuir para a avaliação das competências e habilidades esperadas ao final do ensino médio.

Nesse contexto, o Enem será integrado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua participação nos processos de acompanhamento da aprendizagem dos estudantes brasileiros.