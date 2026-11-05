O que cai no primeiro dia do Enem?

Enem 2026: o primeiro dia de provas conta com a redação (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05h55.
O primeiro dia do Enem 2026 inclui provas objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Os participantes têm cinco horas e meia para responder 90 questões e escrever um texto dissertativo. A prova ocorre no domingo, 8 de novembro, das 13h30 às 19h.
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 reúne questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação. Ao todo, os participantes terão de responder a 90 questões objetivas e produzir um texto dissertativo-argumentativo.
A aplicação será no domingo, 8 de novembro. Os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para concluir a prova, que começa às 13h30 e termina às 19h, conforme o horário de Brasília.
A divisão das disciplinas segue o modelo adotado nas últimas edições do exame. Para se preparar, é importante conhecer os conteúdos de cada área e entender como as questões costumam avaliar a interpretação, a análise de informações e a capacidade de argumentação.
No primeiro dia do Enem 2026, serão aplicadas duas provas objetivas, cada uma com 45 questões, além da redação.
A distribuição é a seguinte:
As questões de Linguagens abrangem Língua Portuguesa, Literatura, língua estrangeira, Artes, Educação Física e tecnologias da informação e comunicação.
Já Ciências Humanas reúne conteúdos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
A prova de Linguagens e suas Tecnologias tem 45 questões de múltipla escolha. O conteúdo envolve diferentes formas de comunicação e expressão, com destaque para interpretação de textos e análise de linguagens.
Entre os principais componentes cobrados estão:
A interpretação de textos é uma habilidade importante para essa área. Por isso, o candidato deve observar não apenas o conteúdo escrito, mas também imagens, gráficos, charges, tirinhas e outros recursos que podem acompanhar os enunciados.
A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias também terá 45 questões objetivas. A área reúne quatro disciplinas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
Os conteúdos são frequentemente apresentados de maneira interdisciplinar, relacionando acontecimentos históricos, transformações sociais, questões ambientais, políticas e econômicas.
Veja alguns dos principais assuntos de cada disciplina:
História
Geografia
Filosofia
Sociologia
A lista funciona como referência de revisão, mas não representa uma previsão oficial do que será cobrado. O conteúdo do exame é orientado pelas matrizes de referência do Inep.
Além das 90 questões objetivas, o primeiro dia do Enem inclui a redação. O participante deve escrever um texto dissertativo-argumentativo em prosa, com até 30 linhas, a partir do tema proposto e dos textos motivadores apresentados na prova.
O texto deve defender um ponto de vista sobre o assunto, com argumentos organizados e uma proposta de intervenção para o problema discutido. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos.
A redação é avaliada em cinco competências, cada uma com pontuação de até 200 pontos. A nota máxima é de 1.000 pontos.
No domingo, 8 de novembro, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. A aplicação começa às 13h30.
O primeiro dia termina às 19h. Ao todo, os participantes terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões e elaborar a redação.
É importante chegar com antecedência, já que não é permitida a entrada após o fechamento dos portões.
Uma das formas de se preparar é resolver provas de edições anteriores. A prática ajuda a conhecer o estilo das questões, identificar os assuntos que exigem mais atenção e treinar o gerenciamento do tempo.
Também vale reservar momentos específicos para a redação. Além de acompanhar temas da atualidade, o candidato pode praticar a construção de argumentos, a organização dos parágrafos e a elaboração de propostas de intervenção.
Outra recomendação é consultar as matrizes de referência e os materiais de preparação disponibilizados pelo Inep. Esses documentos apresentam as competências e habilidades que orientam a elaboração das questões.
Glossário
O que é Enem 2026?
Exame Nacional do Ensino Médio de 2026, prova importante para acesso ao ensino superior.
O que significa Como funciona a redação do primeiro dia?
O participante escreve um texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas sobre tema proposto, defendendo um ponto de vista com argumentos e proposta de intervenção que respeite direitos humanos.