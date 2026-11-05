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O que cai no primeiro dia do Enem?

No domingo, 8, os candidatos fazem provas de redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias

Enem 2026: o primeiro dia de provas conta com a redação (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Enem 2026: o primeiro dia de provas conta com a redação (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05h55.

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O primeiro dia do Enem 2026 inclui provas objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Os participantes têm cinco horas e meia para responder 90 questões e escrever um texto dissertativo. A prova ocorre no domingo, 8 de novembro, das 13h30 às 19h.

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 reúne questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação. Ao todo, os participantes terão de responder a 90 questões objetivas e produzir um texto dissertativo-argumentativo.

A aplicação será no domingo, 8 de novembro. Os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para concluir a prova, que começa às 13h30 e termina às 19h, conforme o horário de Brasília.

A divisão das disciplinas segue o modelo adotado nas últimas edições do exame. Para se preparar, é importante conhecer os conteúdos de cada área e entender como as questões costumam avaliar a interpretação, a análise de informações e a capacidade de argumentação.

Quais matérias caem no primeiro dia do Enem?

No primeiro dia do Enem 2026, serão aplicadas duas provas objetivas, cada uma com 45 questões, além da redação.

A distribuição é a seguinte:

As questões de Linguagens abrangem Língua Portuguesa, Literatura, língua estrangeira, Artes, Educação Física e tecnologias da informação e comunicação.

Já Ciências Humanas reúne conteúdos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

O que cai em Linguagens no Enem?

A prova de Linguagens e suas Tecnologias tem 45 questões de múltipla escolha. O conteúdo envolve diferentes formas de comunicação e expressão, com destaque para interpretação de textos e análise de linguagens.

Entre os principais componentes cobrados estão:

  • Língua Portuguesa: interpretação e compreensão de textos, gêneros textuais, funções da linguagem, variação linguística e recursos expressivos;
  • Literatura: escolas literárias, características de obras e autores, relação entre textos e seus contextos históricos e culturais;
  • Língua estrangeira: interpretação de textos em inglês ou espanhol, de acordo com a opção escolhida na inscrição;
  • Artes: manifestações artísticas, movimentos culturais, linguagens visuais, música, teatro e dança;
  • Educação Física: práticas corporais, esporte, saúde, lazer e aspectos culturais das atividades físicas;
  • Tecnologias da informação e comunicação: comunicação digital, mídias e impactos das tecnologias na sociedade.

A interpretação de textos é uma habilidade importante para essa área. Por isso, o candidato deve observar não apenas o conteúdo escrito, mas também imagens, gráficos, charges, tirinhas e outros recursos que podem acompanhar os enunciados.

O que cai em Ciências Humanas no Enem?

A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias também terá 45 questões objetivas. A área reúne quatro disciplinas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Os conteúdos são frequentemente apresentados de maneira interdisciplinar, relacionando acontecimentos históricos, transformações sociais, questões ambientais, políticas e econômicas.

Veja alguns dos principais assuntos de cada disciplina:

História

  • História do Brasil, com destaque para Colônia, Império e República;
  • Escravidão e movimentos de resistência;
  • Independência do Brasil e formação do Estado brasileiro;
  • Revolução Industrial e transformações do trabalho;
  • Guerras Mundiais e Guerra Fria;
  • Ditadura militar e redemocratização;
  • Movimentos sociais e direitos civis.

Geografia

  • Globalização e relações econômicas internacionais;
  • Urbanização e crescimento das cidades;
  • Questões ambientais e mudanças climáticas;
  • Geopolítica e conflitos internacionais;
  • População, migrações e desigualdade social;
  • Agricultura, indústria e distribuição de recursos;
  • Cartografia e interpretação de mapas.

Filosofia

  • Ética e moral;
  • Política e organização da sociedade;
  • Democracia e cidadania;
  • Pensadores da Antiguidade, como Sócrates, Platão e Aristóteles;
  • Filosofia moderna e contemporânea;
  • Conhecimento, razão e ciência.

Sociologia

  • Cultura e identidade;
  • Desigualdade social;
  • Trabalho e relações de produção;
  • Movimentos sociais;
  • Cidadania e direitos humanos;
  • Poder, Estado e instituições;
  • Globalização e transformações sociais.

A lista funciona como referência de revisão, mas não representa uma previsão oficial do que será cobrado. O conteúdo do exame é orientado pelas matrizes de referência do Inep.

Como funciona a redação do primeiro dia?

Além das 90 questões objetivas, o primeiro dia do Enem inclui a redação. O participante deve escrever um texto dissertativo-argumentativo em prosa, com até 30 linhas, a partir do tema proposto e dos textos motivadores apresentados na prova.

O texto deve defender um ponto de vista sobre o assunto, com argumentos organizados e uma proposta de intervenção para o problema discutido. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos.

A redação é avaliada em cinco competências, cada uma com pontuação de até 200 pontos. A nota máxima é de 1.000 pontos.

Qual é o horário do primeiro dia do Enem 2026?

No domingo, 8 de novembro, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. A aplicação começa às 13h30.

O primeiro dia termina às 19h. Ao todo, os participantes terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões e elaborar a redação.

É importante chegar com antecedência, já que não é permitida a entrada após o fechamento dos portões.

Como estudar para o primeiro dia do Enem?

Uma das formas de se preparar é resolver provas de edições anteriores. A prática ajuda a conhecer o estilo das questões, identificar os assuntos que exigem mais atenção e treinar o gerenciamento do tempo.

Também vale reservar momentos específicos para a redação. Além de acompanhar temas da atualidade, o candidato pode praticar a construção de argumentos, a organização dos parágrafos e a elaboração de propostas de intervenção.

Outra recomendação é consultar as matrizes de referência e os materiais de preparação disponibilizados pelo Inep. Esses documentos apresentam as competências e habilidades que orientam a elaboração das questões.

Glossário

O que é Enem 2026?

Exame Nacional do Ensino Médio de 2026, prova importante para acesso ao ensino superior.

O que significa Como funciona a redação do primeiro dia?

O participante escreve um texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas sobre tema proposto, defendendo um ponto de vista com argumentos e proposta de intervenção que respeite direitos humanos.

Acompanhe tudo sobre:Enem

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