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Para 82% dos brasileiros com burnout e ansiedade, o real gatilho é o bolso; revela estudo

Pesquisa inédita da ABEFIN e Instituto Axxus revela o impacto devastador do dinheiro na saúde mental: o medo de perder o padrão de vida adoece mais a Classe A do que as faixas de menor renda

Reconhecimento da síndrome como doença ocupacional e mudanças nas normas impulsionam afastamentos (Freepik)

Reconhecimento da síndrome como doença ocupacional e mudanças nas normas impulsionam afastamentos (Freepik)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de junho de 2026 às 15h14.

Última atualização em 24 de junho de 2026 às 15h14.

O mercado corporativo e a medicina tradicional há anos tentam mapear as causas do crescimento vertiginoso dos transtornos mentais no Brasil. Aponta-se o excesso de carga horária, a pressão das metas e a hiperconectividade como os grandes vilões do século 21. No entanto, um diagnóstico mais profundo revela que a raiz do esgotamento contemporâneo pode estar bem longe do escritório: está no extrato bancário.

Uma pesquisa inédita realizada pela Associação Brasileira dos Educadores Financeiros (ABEFIN), em parceria com o Instituto Axxus, acendeu o alerta vermelho na intersecção entre economia e saúde pública. Segundo o estudo, 81,9% das pessoas diagnosticadas com transtornos mentais apontam que os problemas financeiros tiveram participação relevante, em algum grau, no desenvolvimento ou no agravamento de seu quadro psicológico.

O levantamento ouviu 1.000 brasileiros de todas as regiões do país que possuem diagnóstico formal de ansiedade, depressão, estresse crônico ou síndrome de Burnout. As entrevistas foram conduzidas de forma presencial e em profundidade por psicólogos especializados, isolando os fatores que os pacientes associam ao surgimento de suas patologias.

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O dinheiro como o maior gatilho psicológico

Os dados detalham o tamanho do impacto do endividamento e da escassez na mente do brasileiro. Para 27,1% dos entrevistados, as dificuldades financeiras foram a causa exclusiva do adoecimento mental. Outros 32,4% afirmaram que elas representaram a causa predominante entre diversos fatores, enquanto 22,4% apontaram as finanças como uma das principais causas de seus problemas emocionais.

Quando questionados de forma direta sobre o principal gatilho para o surgimento do transtorno, o dinheiro liderou de forma isolada, superando problemas tradicionalmente temidos pela gestão de RH e pela psicologia:

  • Dificuldades financeiras: 34,6%

  • Problemas relacionados ao trabalho: 20,5%

  • Relacionamentos afetivos: 11%

  • Separação/Divórcio: 10,9%

  • Doenças físicas: 8,3%

  • Luto: 5%

Para o presidente da ABEFIN, Reinaldo Domingos, o dinheiro deixou de ser uma métrica puramente econômica para se transformar em um indicador de bem-estar. "A pesquisa mostra que a saúde financeira e a saúde mental estão profundamente conectadas. Quando uma pessoa vive sob pressão constante para pagar contas, lidar com dívidas, enfrentar a falta de recursos ou a insegurança sobre o futuro, isso inevitavelmente produz impactos emocionais", analisa.

O paradoxo da classe A: o medo de cair dói mais

Um dos pontos mais disruptivos do estudo joga por terra a premissa de que o sofrimento emocional ligado ao dinheiro é uma exclusividade das classes sociais mais baixas. O levantamento revelou que 49,1% dos entrevistados da Classe A apontaram os problemas financeiros como o principal gatilho para o adoecimento mental — o maior percentual registrado entre todas as faixas econômicas da amostra.

De acordo com Reinaldo Domingos, a pressão financeira muda de roupagem, mas mantém a mesma agressividade psicológica a depender do bolso do indivíduo.

"Muitas vezes se associa a dificuldade financeira apenas à falta de renda. Mas existe também a pressão para manter patrimônio, padrão de vida, compromissos financeiros e expectativas futuras. O medo de perder aquilo que foi conquistado pode gerar um nível de estresse tão significativo quanto a escassez de recursos. O sofrimento emocional relacionado ao dinheiro não escolhe classe social."

O mapa da dor: radiografia regional e geracional

A pesquisa também desenhou o mapa dos transtornos no Brasil, expondo vulnerabilidades geográficas e de idade bastante específicas:

  • Eixo Norte-Nordeste: Lidera os maiores índices de ansiedade, registrando 53,4% no Norte e 50,6% no Nordeste.

  • Sudeste corporativo: Apresentou a maior incidência de síndrome de Burnout, atingindo 31,2% dos participantes — um reflexo do ritmo acelerado das metrópoles.

  • Gatilho Sul e Centro-Oeste: Nestas regiões, observou-se a maior proporção de pessoas que culpam o dinheiro como o estopim de suas crises, com 37% e 37,5%, respectivamente.

  • A Crise dos Jovens: Entre a faixa de 18 a 30 anos, a ansiedade explode e alcança 52,3%, o maior índice do estudo.

  • Depressão na Terceira Idade: Já entre a população com mais de 60 anos, a depressão é o diagnóstico prevalente, atingindo 42,1% dos idosos ouvidos.

Efeito cascata e o abismo do pessimismo

A asfixia financeira sabota todas as outras áreas da vida do indivíduo. A rotina de escassez e cobranças gera reflexos severos fora do orçamento doméstico: prejudicou o lazer de 64,9% dos participantes, alterou o humor de 61,9%, estremeceu as relações familiares de 60,1%, destruiu a qualidade do sono de 56,1% e derrubou o desempenho profissional de 42,8%.

"Os principais desafios financeiros cotidianos dos entrevistados com transtornos mentais são: a dificuldade para pagar contas básicas (69,4%), a existência de dívidas acumuladas (61,2%), a renda insuficiente para cobrir as necessidades do dia a dia (53,6%) e o desemprego (31,1%)"Pesquisa ABEFIN / Instituto Axxus

O dado mais alarmante e que exige ação imediata de gestores de RH e psicólogos é o abismo de perspectiva do brasileiro. Enquanto 35,9% se mostram otimistas em relação à melhora da própria saúde mental, apenas 20% acreditam que sua situação financeira irá melhorar. Pelo contrário: 67,2% afirmam ter uma visão pessimista ou muito pessimista sobre o próprio futuro econômico.

Mesmo diante de um cenário tão devastador e da clara correlação de causa e efeito, o estudo aponta que 48,5% dos entrevistados nunca buscou qualquer tipo de orientação profissional em educação financeira.

"Estamos diante de um desafio que exige ações em várias frentes. É preciso ampliar a educação financeira nas escolas, fortalecer programas corporativos e aproximar profissionais da saúde mental das questões financeiras que afetam seus pacientes. Não estamos falando apenas de dinheiro, mas de segurança emocional e prevenção", conclui Domingos.

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