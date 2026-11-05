O que cai no segundo dia do Enem?

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será dedicado às provas de Matemática e Ciências da Natureza. Ao todo, os participantes terão de responder a 90 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre as duas áreas do conhecimento.

A aplicação será no domingo, 15 de novembro. Os candidatos terão cinco horas para concluir o exame, que começa às 13h30 e termina às 18h30, pelo horário de Brasília.

Ciências da Natureza reúne conteúdos de Biologia, Física e Química. Já Matemática abrange conhecimentos como geometria, funções, estatística, probabilidade e matemática financeira.

Para quem está se preparando, conhecer a distribuição das disciplinas e os principais conteúdos previstos na matriz de referência do Inep ajuda a organizar a revisão.

Quais matérias caem no segundo dia do Enem?

O segundo dia do Enem tem duas provas objetivas, cada uma com 45 questões:

Matemática e suas Tecnologias: 45 questões;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões, que envolvem Biologia, Física e Química.

Diferentemente do primeiro domingo, não há redação nessa etapa. O participante precisa administrar o tempo para responder às duas áreas dentro do período de cinco horas.

A divisão das provas segue o modelo das edições anteriores.

O que cai em Matemática no Enem?

A prova de Matemática e suas Tecnologias tem 45 questões de múltipla escolha. Os conteúdos envolvem operações, raciocínio lógico, interpretação de dados e resolução de problemas do cotidiano.

Entre os principais assuntos previstos na matriz de referência do Inep estão:

Aritmética: operações básicas, razão, proporção, regra de três, porcentagem e escalas;

Matemática financeira: juros simples e compostos, descontos, aumentos e análise de situações envolvendo dinheiro;

Geometria plana: áreas, perímetros, ângulos, semelhança de figuras e relações métricas;

Geometria espacial: volumes, áreas e características de sólidos geométricos;

Geometria analítica: coordenadas, pontos, retas e distâncias no plano cartesiano;

Funções: funções de primeiro e segundo graus, gráficos e relações entre variáveis;

Estatística: média, mediana, moda, tabelas e interpretação de gráficos;

Probabilidade: análise de possibilidades e cálculo de chances de ocorrência de eventos;

Análise combinatória: princípios de contagem, permutações, arranjos e combinações;

Álgebra: equações, sistemas e relações entre grandezas.

A interpretação de enunciados é importante nessa área. Muitas questões apresentam situações práticas, tabelas, gráficos ou informações numéricas que precisam ser analisadas antes da aplicação de uma fórmula.

Por isso, além de memorizar conceitos, vale praticar a resolução de problemas e observar quais operações são necessárias em cada situação.

O que cai em Ciências da Natureza no Enem?

A prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias também tem 45 questões. A área reúne três disciplinas: Biologia, Física e Química.

Os conteúdos são apresentados em diferentes contextos, como saúde, meio ambiente, energia, tecnologia e fenômenos naturais.

Veja alguns dos principais assuntos previstos na matriz de referência:

Biologia

Ecologia e relações entre os seres vivos;

Cadeias e teias alimentares;

Ciclos biogeoquímicos;

Impactos ambientais e conservação da biodiversidade;

Genética e hereditariedade;

Evolução e seleção natural;

Citologia e metabolismo celular;

Fisiologia humana;

Doenças, prevenção e saúde pública;

Biotecnologia.

Física

Mecânica, movimento e velocidade;

Leis de Newton e força;

Trabalho, energia e potência;

Hidrostática;

Termologia e calorimetria;

Ondulatória e acústica;

Óptica;

Eletricidade e circuitos elétricos;

Magnetismo;

Fenômenos físicos e suas aplicações tecnológicas.

Química

Estrutura atômica e tabela periódica;

Ligações químicas;

Funções inorgânicas;

Reações químicas e balanceamento;

Estequiometria;

Soluções e concentração;

Termoquímica;

Cinética química;

Equilíbrio químico;

Eletroquímica;

Química orgânica;

Química ambiental.

Assim como em Matemática, as questões de Ciências da Natureza podem exigir interpretação de gráficos, experimentos, tabelas e situações relacionadas ao cotidiano.

A lista reúne conteúdos contemplados pela matriz do Inep e serve como referência para a preparação. Não significa que todos os assuntos serão cobrados na edição de 2026.

Como estudar para o segundo dia do Enem?

Uma das estratégias mais úteis é resolver questões de provas anteriores. A prática permite conhecer o formato dos enunciados, identificar os conteúdos que exigem mais atenção e treinar o tempo de resolução. O material pode ser utilizado para montar simulados e acompanhar a evolução nos estudos.

Também é importante alternar a revisão de conteúdos com exercícios práticos. Em matemática, vale treinar cálculos e interpretação de gráficos. Em Ciências da Natureza, o candidato pode revisar conceitos e resolver questões que relacionem teoria e situações reais.

Na edição de 2025, por exemplo, a prova do segundo dia trouxe questões contextualizadas com temas como vacinas, mudanças climáticas, poluição e velocidade.

Qual é o horário do segundo dia do Enem 2026?

No domingo, 15 de novembro, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. A aplicação começa às 13h30 e termina às 18h30.

Os participantes terão cinco horas para responder às 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

É importante chegar com antecedência, já que não é permitida a entrada após o fechamento dos portões. O candidato também deve levar documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.