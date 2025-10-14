Brasil

Houve uma interrupção no fornecimento de energia em vários estados brasileiros na madrugada desta terça-feira, 14

Apagão: incêndio em um reator da subestação de Bateias, no Paraná, causou o apagão que atingiu vários estados nesta madrugada (Beth Santos/Secretaria-Geral da PR/Agência Brasil)

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15h05.

Última atualização em 14 de outubro de 2025 às 15h15.

Registrado por volta das 0h30, o problema afetou consumidores em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, segundo informações das distribuidoras locais e relatos nas redes sociais.

A ONS, responsável pela coordenação e controle da operação de geração e transmissão de energia em todo o país, informou que a falta de energia foi causada por um incêndio em um reator da subestação de Bateias, no Paraná, que provocou o desligamento completo da subestação de 500 kV de Bateias, o que rompeu temporariamente a interligação entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

A Enel São Paulo confirmou à EXAME que a interrupção no fornecimento às 0h32 foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) — um procedimento automático de segurança controlado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). “O procedimento acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no SIN, para proteger o sistema elétrico”, informou a concessionária.

Qual é a diferença entre apagão, blecaute e racionamento de energia?

Apagão, blecaute e racionamento de energia são termos usados em momentos de instabilidade no fornecimento elétrico, mas têm significados diferentes.

Apagão e blecaute (adaptação do inglês blackout) são sinônimos e indicam a interrupção parcial ou total do fornecimento de energia elétrica.

Quando há falhas na transmissão, problemas na geração, danos à rede ou eventos climáticos extremos, regiões inteiras podem ficar sem energia. Nesses casos, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atua junto ao ONS e às concessionárias para investigar a origem e cobrar medidas corretivas.

Já o racionamento é uma ação deliberada do governo para reduzir o consumo de energia elétrica. Essa medida costuma ser adotada quando a oferta não é suficiente para atender à demanda e tem como objetivo evitar sobrecarga na rede e novos apagões.

O caso mais marcante no Brasil ocorreu em 2001, quando foi imposta uma redução obrigatória de 20% no consumo em grande parte do país, por causa da seca e de atrasos em obras de infraestrutura energética.

