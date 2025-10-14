Apagão atinge ao menos sete estados na madrugada; veja vídeo

Repórter
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06h39.
Última atualização em 14 de outubro de 2025 às 06h48.
Ao menos sete estados brasileiros sofreram um apagão na madrugada desta terça-feira, 14, após uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN).
O blecaute, registrado por volta das 0h30, afetou consumidores em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, segundo informações das distribuidoras locais e relatos nas redes sociais.
A Enel São Paulo confirmou à EXAME que a interrupção no fornecimento às 0h32 foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) — um procedimento automático de segurança controlado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).
“O procedimento acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no SIN, para proteger o sistema elétrico”, informou a concessionária.
Segundo a empresa, 937 mil clientes chegaram a ser afetados na capital e na Grande São Paulo. O serviço foi normalizado em cerca de oito minutos, por volta das 0h40.
No Rio de Janeiro, a Light informou à EXAME que 450 mil consumidores ficaram sem energia elétrica desde às 00h31.
"A ação teve atuação de 2 estágios do esquema definido pelo ONS Operador Nacional do Sistema, com interrupção para onze subestações da LIGHT afetando parte Baixada, Zona Norte e Zona Oeste", informou a companhia em nota.
O fornecimento foi retomado aproximadamente 30 minutos após a queda.
Um vídeo registrou o momento do apagão no aeroporto Santos Dumont.
Aeroporto Santos Dumont. Sim, parou no RJ sim! Mas novamente, apenas uma parte do RJ...#apagao pic.twitter.com/hXjzjEg9CO
— Vitor de Lucca 🇧🇷 🏳️🌈 (@vitor_dlucca) October 14, 2025
No Amazonas, a Amazonas Energia relatou que cidades como Manaus, Parintins e Itacoatiara ficaram sem luz por cerca de uma hora. O abastecimento foi restabelecido por volta de 00h25.
Estados como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina também registraram relatos de queda de energia, mas ainda não há informações oficiais sobre a extensão do impacto nessas regiões.
A ONS, responsável pela coordenação e controle da operação de geração e transmissão de energia em todo o país, ainda não retornou os pedidos de contato da reportagem. O espaço segue aberto.
*Com informações do O Globo