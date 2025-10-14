Apagão atinge ao menos sete estados na madrugada; veja vídeo

Ao menos sete estados brasileiros sofreram um apagão na madrugada desta terça-feira, 14, após uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN).

O blecaute, registrado por volta das 0h30, afetou consumidores em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, segundo informações das distribuidoras locais e relatos nas redes sociais.

A Enel São Paulo confirmou à EXAME que a interrupção no fornecimento às 0h32 foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) — um procedimento automático de segurança controlado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

“O procedimento acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no SIN, para proteger o sistema elétrico”, informou a concessionária.

Segundo a empresa, 937 mil clientes chegaram a ser afetados na capital e na Grande São Paulo. O serviço foi normalizado em cerca de oito minutos, por volta das 0h40.

Rio de Janeiro ficou sem energia por quase 30 minutos

No Rio de Janeiro, a Light informou à EXAME que 450 mil consumidores ficaram sem energia elétrica desde às 00h31.

"A ação teve atuação de 2 estágios do esquema definido pelo ONS Operador Nacional do Sistema, com interrupção para onze subestações da LIGHT afetando parte Baixada, Zona Norte e Zona Oeste", informou a companhia em nota.

O fornecimento foi retomado aproximadamente 30 minutos após a queda.

Um vídeo registrou o momento do apagão no aeroporto Santos Dumont.

Aeroporto Santos Dumont. Sim, parou no RJ sim! Mas novamente, apenas uma parte do RJ...#apagao pic.twitter.com/hXjzjEg9CO — Vitor de Lucca 🇧🇷 🏳️‍🌈 (@vitor_dlucca) October 14, 2025

Amazonas e outras regiões também registraram quedas

No Amazonas, a Amazonas Energia relatou que cidades como Manaus, Parintins e Itacoatiara ficaram sem luz por cerca de uma hora. O abastecimento foi restabelecido por volta de 00h25.

Estados como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina também registraram relatos de queda de energia, mas ainda não há informações oficiais sobre a extensão do impacto nessas regiões.

A ONS, responsável pela coordenação e controle da operação de geração e transmissão de energia em todo o país, ainda não retornou os pedidos de contato da reportagem. O espaço segue aberto.

*Com informações do O Globo