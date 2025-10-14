Apagão: incêndio em subestação no Paraná causou falta de energia em sete estados, diz ONS

Um incêndio em um reator da subestação de Bateias, no Paraná, causou o apagão que atingiu ao menos sete estados brasileiros na madrugada desta terça-feira, 14, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O problema ocorreu às 0h32 e interrompeu cerca de 10 mil megawatts (MW) de carga, afetando todas as regiões do país.

De acordo com o ONS, o incêndio provocou o desligamento completo da subestação de 500 kV de Bateias, o que rompeu temporariamente a interligação entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste. No momento da ocorrência, o Sul exportava cerca de 5 mil MW para o Sudeste.

A falha gerou uma sequência de desligamentos automáticos em várias áreas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A região Sul teve perda direta de 1.600 MW, enquanto o mecanismo de segurança conhecido como Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) entrou em ação nas demais regiões — 4.800 MW no Sudeste, 1.900 MW no Nordeste e 1.600 MW no Norte.

Assim que a ocorrência foi identificada, o ONS iniciou um trabalho conjunto com as distribuidoras para recompor o sistema. Segundo o órgão, o fornecimento foi restabelecido de forma gradual e segura. As regiões Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste tiveram a energia normalizada em até 1h30 após o início do problema.

No Sul, a recomposição total foi concluída por volta das 2h30.

São Paulo foi um dos estados mais afetados

Em São Paulo, a Enel informou à EXAME que 937 mil clientes tiveram o fornecimento interrompido às 0h32 devido à atuação do ERAC. A distribuidora afirmou que o serviço foi normalizado em oito minutos, por volta das 0h40.

No Rio de Janeiro, a Light relatou à reportagem que cerca de 450 mil consumidores ficaram sem luz, principalmente na Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. O fornecimento foi retomado em cerca de 30 minutos.

Estados como Amazonas, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina também registraram interrupções, mas as concessionárias locais ainda não detalharam o número de consumidores afetados.

ONS fará reunião com empresas para apurar causas

O ONS informou que uma reunião com os principais agentes do setor elétrico está marcada para esta terça-feira, a fim de discutir as causas e os efeitos do apagão.

O órgão também vai realizar uma análise preliminar da perturbação e promete entregar até sexta-feira, 17, um Relatório de Análise da Perturbação (RAP) com as conclusões iniciais.