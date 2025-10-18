Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Qual a previsão do tempo do domingo (19)? Saiba se chove ou não

A previsão do tempo de domingo é de que temperaturas caiam abaixo de 10°C no interior do Sul; alerta laranja em vigor para chuvas intensas e ventos fortes em cidades do Sudeste

Previsão do tempo para domingo: Centro-Oeste registra pancadas de chuva; Nordeste tem calor e tempo firme, Norte segue com temporais. (Getty Images)

Previsão do tempo para domingo: Centro-Oeste registra pancadas de chuva; Nordeste tem calor e tempo firme, Norte segue com temporais. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17h23.

Para a previsão do tempo do domingo (19), uma massa de ar polar ingressa no Sul e Sudeste do Brasil com força, provocando queda acentuada das temperaturas. No interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as mínimas devem ficar abaixo dos 10 °C, com sensação térmica ainda mais baixa. O sol volta a predominar na região, porém o frio persiste — especialmente no início da manhã e à noite.

No Sudeste, a frente fria se afasta, mas ainda há condições para chuvas isoladas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em São Paulo, o tempo melhora gradualmente ao longo do dia, mas as temperaturas caem significativamente à noite.

No Centro-Oeste, a previsão do tempo do domingo é de pancadas de chuva seguem em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal. Já no Nordeste, o clima se mantém firme, com calor e baixa umidade em grande parte da região.

No Norte, destaque para temporais, especialmente entre Amazonas, Acre e Roraima, com alertas de chuvas intensas em certos municípios.

Confira mais detalhes da previsão do tempo de domingo:

  • Sul: frio intenso, mínimas abaixo de 10 °C, sol predominante, quadro típico de ar polar forte;

  • Sudeste: melhora no tempo em São Paulo, mas com frio à noite e possibilidade de chuva no RJ, MG e ES;

  • Centro-oeste: chuvas localizadas com risco de trovoadas, atenção para redução da visibilidade e alagamentos;

  • Nordeste: tempo estável, calor elevado e baixa umidade — atenção para risco de seca e incêndios em vegetação;

  • Norte: alta probabilidade de chuvas fortes e tempestades em áreas como Amazonas e Acre, com risco de alagamentos.

Alerta laranja para algumas regiões de São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja no sábado e domingo para algumas regiões, incluindo Campinas (SP) e cidades vizinhas, devido à previsão de chuvas intensas, com volumes entre 30 a 60 mm/h ou até 100 mm/dia, e ventos de 60 a 100 km/h.

O órgão alerta para risco de cortes de energia, quedas de árvores e alagamentos. Além disso, há regiões em alerta amarelo, com chuvas de menor intensidade, mas ainda representando risco moderado para a população.

Alerta laranja para a região de Campinas (SP) na previsão de tempo do domingo (Inmet/Reprodução).

Em relação à previsão do tempo de domingo, autoridades orientam que moradores evitem transitar por áreas alagadas, protejam-se de ventos fortes, desliguem aparelhos elétricos durante tempestades e acompanhem as atualizações da Defesa Civil e do INMET.

Com a chegada da massa polar e os alertas em vigor, recomenda-se atenção redobrada para garantir a segurança de todos.

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoSudesteCentro-OesteSulRegião NorteRegião Nordeste

Mais de Brasil

Aeroporto de Natal é fechado após suspeita de bomba em voo para Recife

Tragédia em Pernambuco expõe série de acidentes fatais com ônibus nas rodovias brasileiras em 2025

De olho em 2026, Lula retorna ao seu berço político e acena às mulheres

STF forma maioria contra decisão de Barroso sobre aborto legal com participação de enfermeiros

Mais na Exame

Esporte

Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA; Piastri e Norris abandonam

Mundo

Netanyahu diz que guerra terminará depois da 2ª fase do plano que inclui desarmamento do Hamas

ESG

Às vésperas da COP30, EUA travam discussão a respeito de imposto sobre gases emitidos por navios

Marketing

A estratégia de marketing 'rebelde' da Taco Bell para chegar a 3 mil lojas fora dos EUA