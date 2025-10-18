Qual a previsão do tempo do domingo (19)? Saiba se chove ou não

Para a previsão do tempo do domingo (19), uma massa de ar polar ingressa no Sul e Sudeste do Brasil com força, provocando queda acentuada das temperaturas. No interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as mínimas devem ficar abaixo dos 10 °C, com sensação térmica ainda mais baixa. O sol volta a predominar na região, porém o frio persiste — especialmente no início da manhã e à noite.

No Sudeste, a frente fria se afasta, mas ainda há condições para chuvas isoladas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em São Paulo, o tempo melhora gradualmente ao longo do dia, mas as temperaturas caem significativamente à noite.

No Centro-Oeste, a previsão do tempo do domingo é de pancadas de chuva seguem em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal. Já no Nordeste, o clima se mantém firme, com calor e baixa umidade em grande parte da região.

No Norte, destaque para temporais, especialmente entre Amazonas, Acre e Roraima, com alertas de chuvas intensas em certos municípios.

Confira mais detalhes da previsão do tempo de domingo:

Sul: frio intenso, mínimas abaixo de 10 °C, sol predominante, quadro típico de ar polar forte;

Sudeste: melhora no tempo em São Paulo, mas com frio à noite e possibilidade de chuva no RJ, MG e ES;

Centro-oeste: chuvas localizadas com risco de trovoadas, atenção para redução da visibilidade e alagamentos;

Nordeste: tempo estável, calor elevado e baixa umidade — atenção para risco de seca e incêndios em vegetação;

Norte: alta probabilidade de chuvas fortes e tempestades em áreas como Amazonas e Acre, com risco de alagamentos.

Alerta laranja para algumas regiões de São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja no sábado e domingo para algumas regiões, incluindo Campinas (SP) e cidades vizinhas, devido à previsão de chuvas intensas, com volumes entre 30 a 60 mm/h ou até 100 mm/dia, e ventos de 60 a 100 km/h.

O órgão alerta para risco de cortes de energia, quedas de árvores e alagamentos. Além disso, há regiões em alerta amarelo, com chuvas de menor intensidade, mas ainda representando risco moderado para a população.

Alerta laranja para a região de Campinas (SP) na previsão de tempo do domingo (Inmet/Reprodução).

Em relação à previsão do tempo de domingo, autoridades orientam que moradores evitem transitar por áreas alagadas, protejam-se de ventos fortes, desliguem aparelhos elétricos durante tempestades e acompanhem as atualizações da Defesa Civil e do INMET.

Com a chegada da massa polar e os alertas em vigor, recomenda-se atenção redobrada para garantir a segurança de todos.