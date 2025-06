São Paulo tem chuva pela manhã e frio à noite nesta terça-feira, 10; veja previsão do tempo

Nesta terça-feira, 10, São Paulo terá um dia marcado por sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva pela manhã.

A capital paulista terá céu nublado durante a tarde, e à noite, o tempo ficará firme, com poucas nuvens. A temperatura ficará entre 13°C e 18°C, com sensação térmica um pouco mais baixa devido à presença de uma massa de ar frio de origem polar que está influenciando a região.

Condições climáticas e sensação térmica

O vento soprar do sul com intensidade moderada, entre 6 e 26 km/h. A umidade do ar estará relativamente alta, o que pode aumentar a sensação de frio, especialmente no período noturno.

Por isso, é importante se agasalhar adequadamente. [Grifar] Não se recomenda o uso de aquecedores improvisados ou acendimento de fogueiras em ambientes fechados para evitar riscos de intoxicação.

Previsão para o litoral e outras regiões

Na faixa litorânea do estado, a nebulosidade será mais intensa, com possibilidade de chuvas intermitentes, mas sem grandes acumulados. Nas demais regiões do estado, o tempo permanecerá estável, com temperaturas amenas.