O frio volta com tudo: mínimas chegam a 9 ºC em São Paulo nesta semana; veja a previsão

Os paulistanos devem se preparar para uma semana de temperaturas baixas pela manhã. Segundo dados do Inmet, a mínima prevista para a cidade de São Paulo chega a 9 ºC na quarta-feira, 22, e permanece em torno de 10 ºC nos outros dias. Apesar do frio, a temperatura deve subir gradualmente até sábado, 25.

A semana começa instável nesta segunda-feira, 20, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. No entanto, a partir de terça, o tempo se firma e o sol predomina.

As máximas sobem progressivamente, enquanto a umidade do ar cai bastante, chegando a apenas 20% na sexta-feira. De quarta a sexta, o céu permanece claro e ensolarado, sem previsão significativa de chuva.

Segunda-feira, 20

O dia inicia com muitas nuvens e há chance de chuva isolada pela manhã. Os ventos sopram de forma moderada, com rajadas vindas do sudeste. O céu permanece nublado durante todo o período.

Mínima: 10 ºC

10 ºC Máxima: 20 ºC

Terça-feira, 21

Poucas nuvens e presença de nevoeiro pela manhã marcam o dia. O sol aparece com mais força à tarde, além disso, a sensação térmica melhora em relação ao dia anterior. Os ventos seguem fracos a moderados.

Mínima: 10 ºC

10 ºC Máxima: 23 ºC

Quarta-feira, 22

O termômetro marca 9 ºC na madrugada, a temperatura mais baixa da semana. Em contrapartida, o céu fica claro o dia todo. Vale destacar que a umidade cai significativamente, criando um contraste entre o frio da manhã e o calor da tarde.

Mínima: 9 ºC

9 ºC Máxima: 25 ºC

Quinta-feira, 23

O dia segue ensolarado e estável. O céu permanece aberto e os ventos fracos favorecem a sensação de tempo firme. A amplitude térmica continua expressiva entre manhã e tarde.

Mínima: 10 ºC

10 ºC Máxima: 26 ºC

Sexta-feira, 24

A semana encerra com sol forte e a umidade atinge o menor patamar: 20%. O tempo seco pede atenção à hidratação, mas, de modo geral, as condições seguem favoráveis para atividades ao ar livre.

Mínima: 10 ºC

10 ºC Máxima: 27 ºC

O fim de semana seguirá a tendência observada nos dias anteriores, com as temperaturas subindo ainda mais e atingindo 31 ºC no domingo.