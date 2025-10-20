O frio volta com tudo: mínimas chegam a 9 ºC em São Paulo nesta semana; veja a previsão

O fim de semana seguirá a tendência observada nos dias anteriores, com as temperaturas subindo ainda mais e atingindo 31ºC no domingo. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15h48.
Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 15h56.
Os paulistanos devem se preparar para uma semana de temperaturas baixas pela manhã. Segundo dados do Inmet, a mínima prevista para a cidade de São Paulo chega a 9 ºC na quarta-feira, 22, e permanece em torno de 10 ºC nos outros dias. Apesar do frio, a temperatura deve subir gradualmente até sábado, 25.
A semana começa instável nesta segunda-feira, 20, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. No entanto, a partir de terça, o tempo se firma e o sol predomina.
As máximas sobem progressivamente, enquanto a umidade do ar cai bastante, chegando a apenas 20% na sexta-feira. De quarta a sexta, o céu permanece claro e ensolarado, sem previsão significativa de chuva.
O dia inicia com muitas nuvens e há chance de chuva isolada pela manhã. Os ventos sopram de forma moderada, com rajadas vindas do sudeste. O céu permanece nublado durante todo o período.
Poucas nuvens e presença de nevoeiro pela manhã marcam o dia. O sol aparece com mais força à tarde, além disso, a sensação térmica melhora em relação ao dia anterior. Os ventos seguem fracos a moderados.
O termômetro marca 9 ºC na madrugada, a temperatura mais baixa da semana. Em contrapartida, o céu fica claro o dia todo. Vale destacar que a umidade cai significativamente, criando um contraste entre o frio da manhã e o calor da tarde.
O dia segue ensolarado e estável. O céu permanece aberto e os ventos fracos favorecem a sensação de tempo firme. A amplitude térmica continua expressiva entre manhã e tarde.
A semana encerra com sol forte e a umidade atinge o menor patamar: 20%. O tempo seco pede atenção à hidratação, mas, de modo geral, as condições seguem favoráveis para atividades ao ar livre.
O fim de semana seguirá a tendência observada nos dias anteriores, com as temperaturas subindo ainda mais e atingindo 31 ºC no domingo.