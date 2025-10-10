Fim de semana ameaçado? Instabilidade leva chuva forte ao Sudeste e Norte do Brasil; veja previsão

O final de semana dos dias 11 e 12 de outubro será marcado por tempo instável em grande parte do país, com destaque para chuvas e trovoadas isoladas em diversas capitais.

A instabilidade atinge principalmente as regiões Norte, Sudeste e Sul, enquanto o Nordeste registra temperaturas elevadas, especialmente no interior.

As máximas chegam a 39°C em Teresina, no Piauí, mas a sensação térmica pode ser amenizada pelas pancadas de chuva nas capitais litorâneas.

No Sul, as mínimas ficam entre 14°C e 18°C, com céu nublado e chuvas persistentes ao longo dos dois dias.

No Sudeste, o domingo traz temperaturas mais altas em relação ao sábado, mas a instabilidade permanece. O Rio de Janeiro salta de máxima de 25°C no sábado para 30°C no domingo, enquanto São Paulo registra elevação de 25°C para 28°C no mesmo período.

Região Norte

Rio Branco (AC)

Sábado (11): pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Domingo (12): pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Macapá (AP)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Domingo (12): muitas nuvens persistem. Mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Manaus (AM)

Sábado (11): pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Domingo (12): pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 24°C e máxima de 32°C.

Belém (PA)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Domingo (12): muitas nuvens persistem. Mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Porto Velho (RO)

Sábado (11): pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Domingo (12): pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Boa Vista (RR)

Sábado (11): pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Domingo (12): pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 24°C e máxima de 33°C.

Palmas (TO)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde e trovoadas isoladas à noite. Mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Domingo (12): muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde e trovoadas isoladas à noite. Mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Região Nordeste

Maceió (AL)

Sábado (11): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Domingo (12): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 22°C e máxima de 29°C.

Salvador (BA)

Sábado (11): muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Domingo (12): muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Mínima de 21°C e máxima de 27°C.

Fortaleza (CE)

Sábado (11): poucas nuvens pela manhã, depois muitas nuvens. Sem previsão de chuva significativa. Mínima de 26°C e máxima de 31°C.

Domingo (12): muitas nuvens. Sem previsão de chuva significativa. Mínima de 26°C e máxima de 31°C.

São Luís (MA)

Sábado (11): pancadas de chuva durante a tarde. Mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Domingo (12): pancadas de chuva durante a tarde. Mínima de 24°C e máxima de 33°C.

João Pessoa (PB)

Sábado (11): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 24°C e máxima de 29°C.

Domingo (12): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 25°C e máxima de 30°C.

Recife (PE)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva isolada. Mínima de 25°C e máxima de 29°C.

Domingo (12): muitas nuvens com pancadas de chuva isolada. Mínima de 25°C e máxima de 29°C.

Teresina (PI)

Sábado (11): muitas nuvens sem previsão de chuva. Mínima de 27°C e máxima de 39°C — a mais alta do país.

Domingo (12): muitas nuvens sem previsão de chuva. Mínima de 27°C e máxima de 39°C.

Natal (RN)

Sábado (11): muitas nuvens. Mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Domingo (12): muitas nuvens. Mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Aracaju (SE)

Sábado (11): muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva isolada. Mínima de 24°C e máxima de 27°C.

Domingo (12): muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva isolada. Mínima de 23°C e máxima de 28°C.

Região Centro-Oeste

Brasília (DF)

Sábado (11): pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19°C e máxima de 31°C.

Domingo (12): muitas nuvens sem previsão de chuva significativa. Mínima de 19°C e máxima de 31°C.

Goiânia (GO)

Sábado (11): muitas nuvens com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas à tarde. Mínima de 23°C e máxima de 35°C.

Domingo (12): muitas nuvens com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas à tarde. Mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Campo Grande (MS)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 20°C e máxima de 34°C.

Domingo (12): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Região Sudeste

Belo Horizonte (MG)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva ou trovoadas isoladas. Mínima de 16°C e máxima de 27°C.

Domingo (12): instabilidade de chuva isolada persiste. Mínima de 16°C e máxima de 29°C.

Vitória (ES)

Sábado (11): pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Mínima de 20°C e máxima de 25°C.

Domingo (12): instabilidade permanece. Mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Rio de Janeiro (RJ)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva ou trovoadas isoladas. Mínima de 18°C e máxima de 25°C.

Domingo (12): instabilidade persiste. Mínima de 18°C e máxima de 30°C.

São Paulo (SP)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva ou trovoadas isoladas. Mínima de 15°C e máxima de 25°C.

Domingo (12): pancadas de chuva permanecem. Mínima de 15°C e máxima de 28°C.

Região Sul

Curitiba (PR)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva. Mínima de 14°C — a mais baixa do país — e máxima de 19°C.

Domingo (12): muitas nuvens com pancadas de chuva. Mínima de 15°C e máxima de 25°C.

Florianópolis (SC)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva. Mínima de 18°C e máxima de 23°C.

Domingo (12): muitas nuvens com pancadas de chuva. Mínima de 20°C e máxima de 22°C.

Porto Alegre (RS)

Sábado (11): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Domingo (12): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 17°C e máxima de 25°C.