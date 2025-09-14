Brasil

Queimadas em São Paulo: Defesa Civil prevê 'semana crítica'

Em razão da situação prevista, o órgão estadual vai mobilizar, pela primeira vez no ano, o Gabinete de Crise do período de estiagem

Mulher usa máscara devido a queimadas: risco é combinação de alta temperatura e baixa umidade (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 16h59.

Última atualização em 14 de setembro de 2025 às 17h13.

A Defesa Civil de São Paulo prevê que, a partir desta segunda-feira, 15, o estado irá enfrentar a semana mais crítica do período de estiagem e entrará em nível de emergência para queimadas.

Segundo o órgão, a semana será marcada por altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado.

Em razão da situação prevista, o órgão estadual vai mobilizar, pela primeira vez no ano, o Gabinete de Crise do período de estiagem, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes.

Participam do gabinete representantes de diferentes órgãos estaduais e parceiros da Operação SP Sem Fogo, como o Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Ambiental, além da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas de Rodagem.

“Estamos diante de um cenário de risco que exige muita atenção, além da união de esforços e respostas rápidas. A presença integrada das instituições permite salvar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os prejuízos causados pela estiagem”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Situação crítica em diversas cidades de SP

A Defesa Civil de São Paulo informou que ao menos seis ocorrências de incêndios em vegetação estão em andamento no estado neste domingo (14), nas cidades de:

  • Cruzeiro;
  • Cajuru;
  • Jaú;
  • Colômbia;
  • Piracicaba;
  • Amparo.

No sábado (13), foram reportados 11 focos de incêndio, que mobilizaram o trabalho ativo da Defesa Civil estadual, o Corpo de Bombeiros, brigadistas e equipes da Fundação Florestal.

