Quaest: brasileiros têm receio que discussões políticas atrapalhem o Natal

Uma pesquisa da Quaest, divulgada neste sábado, 20, indica que parte dos brasileiros teme que a política interfira nas celebrações de fim de ano. Segundo o levantamento, 21% dos entrevistados afirmam ter algum ou muito receio de que discussões políticas atrapalhem o Natal.

Dessa porcentagem, 11% relatam algum receio e 10% muito receio. A maioria, no entanto, não vê risco: 76% dizem não temer impactos na ceia em família

Outros 3% não souberam ou preferiram não responder. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O instituto também investigou se divergências políticas poderiam provocar ausências nos encontros familiares. Para 87% dos entrevistados, nenhum parente deixará de participar das celebrações por esse motivo.

Outros 11% afirmaram que haverá faltas em razão de conflitos ou posicionamentos políticos, enquanto 2% não souberam responder.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 11 e 14 de dezembro.

Questão econômica

O levantamento também abordou a percepção econômica dos brasileiros. Para 37%, a ceia de Natal será menos farta do que a do ano anterior.

Outros 36% acreditam que não haverá mudança em relação a 2024, enquanto 23% projetam uma mesa mais farta. 4% não responderam.

Em comparação, em dezembro de 2024, 39% esperavam uma ceia menos farta, 38% previam estabilidade e 20% apostavam em uma mesa mais cheia. Na ocasião, 2% não souberam responder.

O pessimismo também aparece no consumo de presentes. Metade dos entrevistados (50%) afirma que pretende comprar menos presentes do que no ano passado - índice ligeiramente superior ao registrado em 2024 (49%) e 2023 (48%).

Outros 27% dizem que manterão o mesmo volume de compras, enquanto 19% planejam gastar mais. Os indecisos somam 4%.

*Com informações do Globo