Polícia investiga falsos garis que pediam 'caixinha' de Natal

A Polícia Civil abriu investigação contra três homens acusados de estelionato após se passarem por garis para solicitar gorjetas de Natal. O episódio ocorreu na tarde de terça-feira, na Avenida Barão de Mauá, em Mauá, na Grande São Paulo.

De acordo com o registro da ocorrência, guardas municipais foram acionados após denúncias de que os suspeitos abordavam moradores e comerciantes fingindo ser funcionários da limpeza urbana. A situação gerou tumulto quando os verdadeiros garis tomaram conhecimento da prática.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma quantia em dinheiro encontrada com um dos homens. Os envolvidos foram encaminhados para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como estelionato no 3º Distrito Policial de Mauá. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do episódio e a possível participação de outras pessoas no golpe.

Polícia prende suspeito de ajudar no assalto à Biblioteca Mário de Andrade

Um homem suspeito de participar do assalto à Biblioteca Mário de Andrade, no Centro de São Paulo, foi preso na última quinta-feira, 18, na capital paulista.

Segundo a investigação, ele teria sido responsável por dar apoio à fuga da dupla que invadiu a biblioteca e roubou 13 obras de arte, oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari.

O preso é Luís do Carmo, conhecido como "Magrão". Ele foi identificado a partir de imagens do sistema de monitoramento Smart Sampa.