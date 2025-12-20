Brasil

Polícia investiga falsos garis que pediam 'caixinha' de Natal

As autoridades também querem saber se outras pessoas participaram do golpe

Falsos garis pedindo caixinha em avenida de Mauá (Reprodução X)

Da Redação
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 16h32.

A Polícia Civil abriu investigação contra três homens acusados de estelionato após se passarem por garis para solicitar gorjetas de Natal. O episódio ocorreu na tarde de terça-feira, na Avenida Barão de Mauá, em Mauá, na Grande São Paulo.

De acordo com o registro da ocorrência, guardas municipais foram acionados após denúncias de que os suspeitos abordavam moradores e comerciantes fingindo ser funcionários da limpeza urbana. A situação gerou tumulto quando os verdadeiros garis tomaram conhecimento da prática.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma quantia em dinheiro encontrada com um dos homens. Os envolvidos foram encaminhados para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como estelionato no 3º Distrito Policial de Mauá. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do episódio e a possível participação de outras pessoas no golpe.

Polícia prende suspeito de ajudar no assalto à Biblioteca Mário de Andrade

Um homem suspeito de participar do assalto à Biblioteca Mário de Andrade, no Centro de São Paulo, foi preso na última quinta-feira, 18, na capital paulista.

Segundo a investigação, ele teria sido responsável por dar apoio à fuga da dupla que invadiu a biblioteca e roubou 13 obras de arte, oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari.

O preso é Luís do Carmo, conhecido como "Magrão". Ele foi identificado a partir de imagens do sistema de monitoramento Smart Sampa.

