Problemas no reembolso do Riocard geram filas e reclamações em lojas

Ônibus no Rio de Janeiro (Wilson Dias/ABr/Agência Brasil)
Agência de notícias
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12h45.
Após a transição do sistema de bilhetagem da cidade do Rio, em que o Jaé passou a ser o único cartão aceito em ônibus, BRTs, VLTs, vans e "cabritinhos", usuários do Riocard têm enfrentado filas e burocracia para conseguir reaver o saldo disponível no antigo bilhete. Na prática, não é possível transferir o saldo de um sistema para o outro. No entanto, o passageiro pode receber o valor do reembolso do saldo do Riocard, desde que faça a solicitação presencialmente em uma das lojas da operadora.
Anteriormente, a orientação era de que seria possível realizar o processo de forma online, o que foi corrigido pela empresa. Agora, é necessário que o usuário se dirija a uma loja da Riocard. O que se vê é uma grande busca às lojas da Riocard, como uma na Central do Brasil. Nesta terça-feira, cerca de 300 pessoas formavam fila para conseguir atendimento, que chegava a demorar até três horas.
"É muita demora. A gente espera para ser atendido e, quando chega na mesa da atendente, ela diz que a documentação não serve ou que o sistema está fora do ar. É muita falta de respeito com o trabalhador", reclamou Rodiney Cardoso, de 34 anos, repositor da Penha.
Entre as reclamações, além da demora e da falta de cadeiras, também está a burocracia. Enquanto usuários comuns precisam que o cartão avulso esteja vinculado ao seu CPF, beneficiários de vale-transporte dependem ainda de uma declaração da empresa para a qual trabalham, autorizando a transação.
"Estou com muita dificuldade de conseguir solicitar meu reembolso. Primeiro, disseram que a minha patroa precisaria emitir uma declaração, mas não explicaram como deveria ser feita. Depois, quando voltei na semana seguinte, alegaram que o formato estava errado e que eu deveria pedir para ela refazer", desabafou Angélica Maria Tavares, de 45 anos, diarista de Campo Grande, que tem R$ 1,2 mil de saldo.
Em nota, a Riocard reconhece que houve "aumento na procura por conta de dúvidas e dificuldades relacionadas à transição para o novo sistema municipal" e que "vem trabalhando para agilizar o atendimento e esclarecer todas as dúvidas dos passageiros". No entanto, a empresa não divulgou um balanço sobre o número de reembolsos ou o montante já devolvido.
Outro problema relatado é a resistência das empresas em fornecer a declaração necessária para o reembolso. Miriam Lopes, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (SATEM-RJ), afirma que a organização social que contratou uma técnica em saúde bucal orientou os funcionários a gastarem o saldo do Riocard, sem emitir a declaração para o reembolso.
Posso pedir pela internet?
Posso pedir reembolso de qualquer cartão do Riocard? O saldo no vale-transporte também é reembolsável?
Como vincular o meu Riocard ao meu CPF?
Quais documentos preciso para pedir o reembolso do Riocard?
Quanto tempo leva para receber o valor?
Pago alguma taxa para pedir reembolso?
É possível pedir reembolso de apenas uma parte do saldo?