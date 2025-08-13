Problemas no reembolso do Riocard geram filas e reclamações em lojas

Após a transição do sistema de bilhetagem da cidade do Rio, em que o Jaé passou a ser o único cartão aceito em ônibus, BRTs, VLTs, vans e "cabritinhos", usuários do Riocard têm enfrentado filas e burocracia para conseguir reaver o saldo disponível no antigo bilhete. Na prática, não é possível transferir o saldo de um sistema para o outro. No entanto, o passageiro pode receber o valor do reembolso do saldo do Riocard, desde que faça a solicitação presencialmente em uma das lojas da operadora.

Reembolso do Riocard

Anteriormente, a orientação era de que seria possível realizar o processo de forma online, o que foi corrigido pela empresa. Agora, é necessário que o usuário se dirija a uma loja da Riocard. O que se vê é uma grande busca às lojas da Riocard, como uma na Central do Brasil. Nesta terça-feira, cerca de 300 pessoas formavam fila para conseguir atendimento, que chegava a demorar até três horas.

"É muita demora. A gente espera para ser atendido e, quando chega na mesa da atendente, ela diz que a documentação não serve ou que o sistema está fora do ar. É muita falta de respeito com o trabalhador", reclamou Rodiney Cardoso, de 34 anos, repositor da Penha.

Burocracia e Dificuldades no Processo

Entre as reclamações, além da demora e da falta de cadeiras, também está a burocracia. Enquanto usuários comuns precisam que o cartão avulso esteja vinculado ao seu CPF, beneficiários de vale-transporte dependem ainda de uma declaração da empresa para a qual trabalham, autorizando a transação.

"Estou com muita dificuldade de conseguir solicitar meu reembolso. Primeiro, disseram que a minha patroa precisaria emitir uma declaração, mas não explicaram como deveria ser feita. Depois, quando voltei na semana seguinte, alegaram que o formato estava errado e que eu deveria pedir para ela refazer", desabafou Angélica Maria Tavares, de 45 anos, diarista de Campo Grande, que tem R$ 1,2 mil de saldo.

Em nota, a Riocard reconhece que houve "aumento na procura por conta de dúvidas e dificuldades relacionadas à transição para o novo sistema municipal" e que "vem trabalhando para agilizar o atendimento e esclarecer todas as dúvidas dos passageiros". No entanto, a empresa não divulgou um balanço sobre o número de reembolsos ou o montante já devolvido.

Outro problema relatado é a resistência das empresas em fornecer a declaração necessária para o reembolso. Miriam Lopes, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (SATEM-RJ), afirma que a organização social que contratou uma técnica em saúde bucal orientou os funcionários a gastarem o saldo do Riocard, sem emitir a declaração para o reembolso.

Como pedir o reembolso do saldo do Riocard?

Posso pedir pela internet?

Não. O pedido só pode ser feito presencialmente, numa loja da Riocard. Inicialmente, a Riocard havia informado que seria possível fazer o pedido por videochamada, mas essa opção foi alterada.

Posso pedir reembolso de qualquer cartão do Riocard? O saldo no vale-transporte também é reembolsável?

No caso dos cartões Expresso (cor de rosa), é possível pedir reembolso, desde que o bilhete esteja vinculado ao usuário. Já no caso do vale-transporte, o usuário precisa apresentar uma declaração da empresa autorizando a devolução do valor. A declaração deve ser timbrada, datada, e informar nome completo, RG, CPF, nome da empresa e CNPJ, além da assinatura do representante da empresa e o carimbo.

Como vincular o meu Riocard ao meu CPF?

Para fazer o vínculo do Riocard ao seu CPF, acesse o site da Riocard ou use o aplicativo para adicionar o número do cartão e o número do chip.

Quais documentos preciso para pedir o reembolso do Riocard?

É necessário apresentar carteira de identidade, CPF, dados bancários e endereço completo. Para beneficiários de vale-transporte, é necessário ainda levar a declaração da empresa autorizando a devolução do saldo.

Quanto tempo leva para receber o valor?

O reembolso leva de 10 a 15 dias úteis após a entrega dos documentos, segundo a Riocard.

Pago alguma taxa para pedir reembolso?

Não. Não há taxas para solicitar o reembolso do saldo do Riocard.

É possível pedir reembolso de apenas uma parte do saldo?