Previsão do Tempo: São Paulo tem sol, nuvens e chuva nesta sexta-feira, 25

A previsão do tempo nesta sexta-feira, 25 em São Paulo será de sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima vai variar entre 13 e 14 °C, enquanto a máxima deve alcançar cerca de 23 °C.

O vento soprará fraco a moderado, vindo do sudeste, com velocidades entre 5 e 17 km/h. A umidade relativa do ar será alta, com valores próximos a 98%. Há também grande chance de formação de arco-íris durante o dia.

Temperaturas e condições do céu

O céu ficará parcialmente nublado ao longo do dia, com chances de trovoadas no período da tarde. É importante ficar atento aos períodos de chuva, principalmente em áreas urbanas, onde podem ocorrer alagamentos e transtornos no tráfego.

A previsão aponta para uma condição climática instável, com momentos de sol entre as nuvens e possibilidade de chuva forte em alguns locais.

Tendências para o mês de julho de 2025 em São Paulo

Este clima faz parte de uma tendência de temperaturas amenas a frias para o mês de julho de 2025 em São Paulo, com a ocorrência de frentes frias ocasionais e presença de céu nublado em alguns momentos. A presença de períodos de chuva também é comum durante o mês, o que traz a necessidade de acompanhar constantemente a previsão.