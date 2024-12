Quais são os bairros mais caros de São Paulo?

São Paulo é considerada uma cidade cara para se morar, e dependendo do bairro escolhido, o custo de vida pode ainda ficar mais alto. A região Oeste e Sul é a mais valorizada, e é nela que estão os bairros nobres e com mais poder aquisitivo.

Confira o ranking com os bairros mais caros de São Paulo e veja o preço do metro quadrado de cada um deles.

Os 5 bairros mais caros de São Paulo

Mas afinal, como é definido se um bairro é mais caro do que outro? Existem diversos fatores que definem o metro quadrado de um bairro, que é o método utilizado para ter base do valor de um imóvel.

Para isso, é considerada a região em que o bairro está localizado, se é próximo ao centro ou vias importantes, bem como se o lugar possui boa infraestrutura de serviços no geral, e até a oferta e demanda de cada região, que pode elevar ainda mais os preços.

1. Pinheiros

Pinheiros, mesmo sendo um dos bairros mais antigos de São Paulo, atualmente é considerado o mais desejado e badalado da cidade. A região concentra tudo em um lugar só: desde grandes casas e condomínios até lofts em meio a um bairro arborizado que possui diversas iniciativas de cultura, gastronomia e entretenimento.

O bairro conta com ótima infraestrutura de ônibus, metrô, ciclovias e fácil acesso de carro. Além de todos os benefícios para quem mora em Pinheiros, muita gente de fora aproveita as atrações do bairro.

Com a supervalorização e revitalização urbana que Pinheiros passou nos últimos anos, hoje ele é considerado o bairro mais caro de São Paulo, com o metro quadrado no valor de R$13.846.

2. Brooklin

O Brooklin, que ocupa o segundo lugar da lista, é um bairro da Zona Sul de São Paulo que teve um aumento significativo da especulação imobiliária nos últimos anos. Pode ser considerado um bairro novo, com cerca de 100 anos. Desde sempre, foi muito residencial e se destaca por ser plano e com os quarteirões bem divididos.

A ascensão nessa lista se dá principalmente pelo alto número de empreendimentos que se instalaram na região, tanto de prédios comerciais, como residenciais. O fato de estar próximo a Berrini, que virou uma grande avenida comercial da cidade, também contribui para a valorização.

Hoje, o metro quadrado do Brooklin fica na casa dos R$13.832, sendo o segundo bairro mais caro de São Paulo.

3. Vila Olímpia

A Vila Olímpia é conhecida pelos seus prédios corporativos e vida noturna. É um bairro movimentado e estratégico para quem trabalha na região. Com boa localização, se conecta com vias importantes da cidade, como a Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes e Brigadeiro Faria Lima.

Por conta da localização e por ser considerado um bairro de alto padrão na cidade, a Vila Olímpia é o terceiro bairro mais caro de São Paulo, com o valor de R$13.393 m².

4. Itaim bibi

O quarto lugar desta lista fica para o Itaim Bibi, um bairro nobre da capital, com localização estratégica para vários acessos da cidade, além de ter uma região muito desenvolvida, com grandes empresas, centros comerciais, academias, restaurantes, shoppings e afins.

Custando R$12.500 m², o Itaim Bibi é considerado um dos bairros mais caros de SP.

5. Moema

Por fim, Moema, que teve um crescimento imobiliário significativo nos últimos anos, é um bairro muito desejado em São Paulo, com infraestrutura própria, e ao mesmo tempo com fácil acesso ao centro expandido da cidade.

Fica ao lado do Aeroporto de Congonhas e da Vila Nova Conceição, outra região nobre. Hoje, o metro quadrado de Moema custa R$12.063, fechando a lista dos cinco bairros mais caros de São Paulo.