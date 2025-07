Efeito 'sapo fervente' dificulta percepção da crise climática, aponta estudo

A percepção das pessoas sobre a crise climática pode ser afetada pelo modo como as informações são apresentadas, segundo um novo estudo publicado na revista Nature.

De acordo com os pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, a comunicação baseada em dados binários — como "aconteceu ou não aconteceu" — é mais eficaz do que gráficos tradicionais de temperatura para destacar os efeitos das mudanças climáticas.

Efeito “sapo fervente” dificulta percepção da mudança

O estudo parte da premissa do chamado efeito "sapo fervente", fenômeno psicológico em que indivíduos têm dificuldade de perceber mudanças graduais ao longo do tempo. Esse padrão pode explicar por que, mesmo com o aumento de eventos extremos como enchentes, incêndios e furacões, muitas pessoas ainda subestimam os riscos associados à crise climática.

Para testar essa hipótese, os pesquisadores criaram um experimento com dois grupos. Um deles recebeu gráficos tradicionais com a variação de temperatura ao longo dos anos. O outro viu gráficos binários indicando se um lago congelava ou não a cada inverno em uma cidade fictícia.

Os participantes que analisaram os dados binários — que indicavam visualmente o desaparecimento do gelo ao longo dos anos — demonstraram maior compreensão da gravidade das mudanças climáticas. Embora os dados fossem os mesmos, o formato simples e direto teve maior impacto sobre a percepção de risco.

“Estamos literalmente mostrando a mesma tendência, apenas em formatos diferentes”, afirmou Rachit Dubey, um dos autores da pesquisa.

Os estudiosos destacaram que esse tipo de abordagem pode ser útil para tornar a comunicação climática mais acessível e eficaz. Ao apresentar informações com base em eventos concretos e perceptíveis, como a ausência de gelo em um lago, torna-se mais fácil para o público compreender os impactos reais da crise climática.