Cratera reabre na Marginal Tietê após um mês e interdita trecho da via em SP

Uma nova cratera se abriu na madrugada deste domingo, 11, na Marginal Tietê, em São Paulo, e interditou parte da pista local no sentido Castelo Branco. O buraco está localizado cerca de 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana, próximo ao acesso da pista local para a central, na altura da saída para a Rodovia dos Bandeirantes.

Essa é a segunda vez que o mesmo trecho apresenta problemas estruturais em pouco mais de um mês. A primeira ocorrência foi registrada em 10 de abril e provocou o bloqueio da via por cinco dias.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), agentes estão no local orientando motoristas para rotas alternativas. Não há previsão de liberação da pista nem registros de acidentes causados pela nova abertura.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que foi acionada ainda na madrugada para atuar no local. Equipes da companhia estão em campo desde as 5h da manhã deste domingo avaliando a estrutura e planejando as intervenções de reparo.

“Os trabalhos concentram-se na análise detalhada da estrutura para dimensionar a extensão da ocorrência e definir, com segurança, as intervenções necessárias para o início das obras de reparo. A Sabesp segue monitorando o local em conjunto com os órgãos responsáveis e manterá a população informada sobre o andamento das ações”, disse a empresa.

Histórico da cratera

Em abril, a Sabesp atribuiu a origem do problema a uma fissura na tampa de um poço da rede de esgoto, que provocou a erosão do solo e o colapso do pavimento. O reparo anterior envolveu obras a uma profundidade de 18 metros.

Cerca de 12 dias após a primeira intervenção, um rebaixamento do asfalto foi identificado no mesmo ponto, o que levou à nova interdição temporária da pista por quase 9 horas. A Sabesp voltou ao local na ocasião para nova vistoria.

A reportagem da EXAME procurou a CET para mais informações sobre a recorrência do problema, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.