Prazo para contestar descontos indevidos do INSS termina em 14 de fevereiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07h04.
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos indevidos têm até 14 de fevereiro para pedir o ressarcimento dos valores.
O pedido pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou de forma presencial nas agências dos Correios.
O pagamento decorre de uma Medida Provisória do governo federal, que destinou R$ 3,3 bilhões para o cumprimento de acordos judiciais.
Segundo o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, o prazo vale apenas para dar entrada no processo. Após iniciada, a ação só é concluída quando o reembolso é resolvido.
“Depois que a pessoa inicia o processo, o prazo só termina quando resolve a situação. Porque às vezes tem associação que tem uma posição, que mostra um documento, o associado, quer dizer, o aposentado ou pensionista não concorda e isso vai ficando para depois e ninguém vai ser penalizado. Ninguém vai ficar no prejuízo”, explicou o ministro.
Até o momento, mais de 4,138 milhões de segurados já receberam o ressarcimento de descontos indevidos, totalizando R$ 2,82 bilhões. Somente em São Paulo, mais de R$ 493 milhões foram pagos a 678 mil beneficiários.
Em abril de 2025, a Polícia Federal expôs um esquema de descontos indevidos por parte de entidades nos pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS. As fraudes aconteceram entre 2019 e 2024, com prejuízo estimado de R$ 6,3 bilhões.
A revelação resultou no afastamento de cinco servidores públicos suspeitos de participarem no esquema, bem como na demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Outro que deixou o cargo foi o então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), pressionado pela oposição.
Em meio ao cenário, parlamentares abriram uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar o caso e responsabilizar aqueles que participaram do esquema.
Segundo as investigações, o crime se desenrolava em três escalões: operadores que movimentavam o dinheiro, servidores que corrompiam o sistema e políticos que indicavam e protegiam esses desvios.