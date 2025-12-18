PF deflagra nova fase de operação contra fraudes no INSS

A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

A ação é conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU). Os agentes cumprem 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

As ações desta data visam aprofundar as investigações da Operação Sem Desconto e esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Em novembro, a ação prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. A investigação apontou que Stefanutto, afastado do cargo em abril após uma operação da Polícia Federal, atuou para liberar descontos em massa em favor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Ele foi exonerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em setembro, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS pediu a prisão preventiva de 21 investigados, incluindo Stefanutto.

Stefanutto assumiu o posto em julho de 2023 e também foi procurador federal de carreira da Procuradoria-Geral Federal (PGF), afastado do cargo em outubro. Ele atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), foi técnico da Receita Federal e ocupou o cargo de Diretor de Finanças e Logística do INSS. Ele é servidor de carreira desde 2000.

A operação investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos em sistemas oficiais para aplicar descontos indevidos em benefícios previdenciários. Segundo a PF, os valores eram cobrados como contribuições associativas sem autorização dos beneficiários, configurando fraude em larga escala.