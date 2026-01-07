Colômbia diz que vai enviar nota de repúdio aos EUA após ameaças de Trump

A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Yolanda Villavicencio, informou, na noite da última terça-feira, 6, que vai apresentar uma nota de repúdio ao governo dos Estados Unidos pelas ameaças feitas pelo presidente Donald Trump ao país.

A nota, segundo ela, será entregue ao encarregado de negócios norte-americano no país, John McNamara.

“A reunião que teremos com o representante dos Estados Unidos é para apresentar nossa nota de repúdio a essas ofensas, que não são dirigidas apenas ao presidente Gustavo Petro. Queremos que entendam que ele é o nosso presidente eleito democraticamente. Uma ofensa contra o presidente é uma ofensa contra o nosso país”, disse Yolanda.

Tensão entre Colômbia e EUA

A tensão entre Colômbia e Estados Unidos aumentou no último fim de semana, após o ataque norte-americano à Venezuela que resultou na captura do então presidente Nicolás Maduro.

Assim como o líder chavista, Trump acusou o presidente colombiano de ter ligação com o tráfico de drogas e disse gostar da ideia de uma operação militar na Colômbia.

“A Colômbia também está muito doente, governada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la para os Estados Unidos”, disse Trump, referindo-se a Petro. “Ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo”, acrescentou.

A declaração foi repudiada por Petro, que classificou a fala de Trump como “reflexo de um cérebro senil”.

“Ele vê os verdadeiros libertários como narcoterroristas porque não lhe damos nosso carvão ou petróleo”, disse o presidente colombiano, defendendo o histórico de seu governo no combate ao narcotráfico.

Em outra declaração voltada ao presidente norte-americano, ameaçou responder com violência qualquer ação militar dos Estados Unidos. “Se você bombardear camponeses, milhares de guerrilheiros voltarão para as montanhas. E se você prender o presidente que boa parte do meu povo deseja e respeita, vai liberar a onça popular. Então saiba que você está enfrentando um comandante do povo. Colômbia livre para sempre”, disse.

O que é nota de repúdio?

Uma nota de repúdio é uma declaração diplomática formal emitida por um governo para expressar forte desacordo, censura, condenação ou protesto oficial contra as ações, políticas ou declarações de outro país. Entre as situações que podem levar ao envio do documento estão:

Violações de fronteiras ou do espaço aéreo;

Tratamento inadequado de diplomatas ou cidadãos do país;

Declarações ofensivas ou hostis de autoridades estrangeiras;

Ações militares ou políticas que ameacem a soberania ou os interesses do país.

Embora seja um instrumento de pressão diplomática, a nota de repúdio é considerada um passo abaixo de medidas mais drásticas, como a ruptura de relações diplomáticas, sanções econômicas ou ações militares. O objetivo do documento é resolver a disputa por meio do diálogo e da pressão política.