Praça dos Três Poderes é isolada após explosões; bombeiros e polícia estão no local

Na noite desta quarta-feira, 13, a Praça dos Três Poderes foi evacuada após a explosão de um carro forte e uma segunda explosão no local, segundo nota oficial do Supremo Tribunal Federal (STF). Um corpo foi encontrado nas imediações. A Polícia Civil do Distrito Federal já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada no local.

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira, 13, dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", informa a nota oficial do órgão.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) começou a realizar uma varredura nos arredores do Palácio do Planalto. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está presente no local. Segundo informações do Metropoles, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atua, neste momento, no atendimento a um "carro carregado de fogos de artifício, que explodiu no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados".

Policiais estão cercando a Praça dos Três Poderes e pedindo que as pessoas se afastem. Uma equipe está fazendo uma varredura no local para verificar se há outros explosivos. No prédio da Corte, o plenário foi evacuado e a orientação é que ninguém fique próximo às janelas. Além disso, um carro está pegando fogo nas proximidades do Anexo IV da Câmara. Autoridades agora apuram se há relação entre os casos.

Uma servidora pública disse que ouviu duas explosões após um homem caminhar na Praça dos Três Poderes em direção ao STF. Ela estava esperando um ônibus no ponto.

“Ele não chegou a atacar os seguranças. Os seguranças vieram até ele correndo para saber o que estava acontecendo com o barulho, só que teve a segunda explosão e eles recuaram novamente. As explosões não foram direcionadas para eles [os seguranças], foram para a estátua”, diz Layana Costa, funcionária do Tribunal de Contas da União (TCU), que testemunhou as explosões.

Quando questionada se houve uma tentativa de invasão ao STF, Layana afirmou que não. “Tava bem distante, a cerca de uns cem metros”, conclui.

Posicionamento de autoridades

O Ministro-Chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, se posicionou sobre o ocorrido via a rede social X.

"Repudio com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados. Manifesto minha solidariedade aos ministros e parlamentares. A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos três Poderes. Precisamos saber a motivação dos ataques, bem como reestabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível".

(Com Agência O Globo)