Carro incendiado nas proximidades da Praça dos Três Poderes tem placa de Santa Catarina

O carro incendiado na noite desta quarta-feira, 13, no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, nas proximidades da Praça dos Três Poderes, tem placa de Santa Catarina. Duas explosões foram registradas em Brasília, sendo uma delas possivelmente causada pelo próprio veículo.

A segunda explosão, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), resultou na morte de um homem. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, tratou-se de um "autoextermínio com explosivo".

Após as explosões, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) iniciou uma varredura no entorno do Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava no Planalto no momento dos incidentes, mas no Palácio da Alvorada, a quatro quilômetros da área. Ele está reunido com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para discutir as ações de segurança.

Varredura e investigação no local

Policiais estão cercando a Praça dos Três Poderes e pedindo que as pessoas se afastem. Uma equipe da Polícia Militar realiza uma varredura para verificar a presença de outros explosivos. No prédio do STF, o plenário foi evacuado, e a orientação é que ninguém permaneça próximo às janelas.

Além disso, outro carro está em chamas nas proximidades do Anexo IV da Câmara. As autoridades estão conduzindo uma nova varredura para verificar a existência de explosivos em outros veículos. A Polícia investiga se há ligação entre a explosão próxima ao STF e o incêndio perto da Câmara dos Deputados.