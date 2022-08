Eleições 2022: assista ao vivo à posse Alexandre de Moraes como presidente do TSE hoje

O ministro Alexandre de Moraes toma posse na noite desta terça-feira, 16, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão máximo responsável por organizar e fiscalizar os processos e candidaturas nas eleições 2022.

Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), substituirá o atual presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que esteve no cargo nos últimos seis meses. O ministro Ricardo Lewandowski será o vice-presidente.

A cerimônia de posse de Moraes e Lewandowski será transmitida ao público pelo canal do TSE no YouTube (assista abaixo).

A posse, além de observado pela importância do TSE em ano de eleição, pode trazer ainda um aguardado encontro presencial entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi convidado na condição de ex-chefe de Estado e confirmou presença. Bolsonaro também recebeu o convite das mãos de Moraes na semana passada.

Acompanhe a posse de Moraes como presidente do TSE ao vivo, a partir das 19h:

A principal missão do mandato de Moraes à frente do TSE neste semestre será organizar as eleições, marcadas para 2 de outubro (primeiro turno) e 30 de outubro (segundo turno, se houver).

Moraes chega à presidência do TSE após ter seu nome envolvido em embates recentes com membros do Executivo, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores do governo sobre temas como o processo eleitoral, inquérito das fake news e prisão do deputado Daniel Silveira. O ministro é membro do STF desde 2017, indicado pelo ex-presidente Michel Temer.

