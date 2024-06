Porto Alegre volta a registrar alagamentos e nível do Guaíba se aproxima da cota de alerta

Após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre voltou a registrar pontos de alagamento nesta quarta-feira, 19. As inundações, até o momento, não têm relação com a elevação do nível do Guaíba. De acordo com o MetSul Meteorologia, elas tem sido causadas pelo grande volume de água que não consegue ser drenado rapidamente.

Apesar de ter se elevado e estar próximo à cota de alerta, o nível do Guaíba estava em 3,11 até a última atualização da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado. De acordo com projeções do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), a elevação do Guaíba deve continuar até esta quinta-feira, 20. A última vez que a cota de alerta havia sido atingida (3,15 metros) foi no dia 7 de junho.

A cota de inundação, capaz de gerar alagamentos de grandes proporções, é de 3,60 metros. Essa marca não é atingida desde o dia 3 de junho. O Guaíba atingiu o seu pico histórico no dia 6 de maio, quando o nível chegou a 5,33 metros. O menor valor medido deste então foi 2,48cm, na última sexta-feira, 14.

Segundo a prefeitura, a cota de alerta não representa risco iminente de avanço das águas sobre a região central da cidade.

— As previsões apontam para aumento dos níveis do Guaíba, podendo passar da cota de alerta nos próximos dias. A subida devido a elevada precipitação ocorrida no final de semana e vento sul na segunda-feira. A previsão atual não indica cheia extrema como no mês de maio, mas é necessário atenção para as chuvas previstas para os próximos dias — aponta Rodrigo Paiva, pesquisador do IPH.

Os rios afluentes ao Guaíba, que apresentavam uma redução lenta dos níveis na semana passada, mostraram uma rápida elevação nesta semana. Atualmente, o rio Caí (Feliz) está acima da cota de inundação. Já os rios Taquari, Jacuí e Gravataí chegaram a ficar acima da cota de alerta. Segundo o boletim do IPH, o nível da água pode começar a baixar até sexta-feira, 21.