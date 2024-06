Massa de ar seco traz baixa umidade para maior parte do país; Inmet alerta para tempestades no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para baixa umidade em estados de pelo menos quatro regiões do país. O fenômeno já se estende por várias semanas no Brasil, em especial no Centro-Oeste, e deve perdurar durante o inverno — estação mais seca do ano. O órgão também lançou um aviso de "Perigo" para tempestades no Rio Grande do Sul.

De acordo com Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, a baixa umidade é causada por uma massa de ar seco que está estacionada em boa parte do território brasileiro, principalmente na região central. Segundo a especialista, essa massa se dá em função de um anticiclone em altos níveis, o que acaba causando um bloqueio atmosférico.

"Esse bloqueio vai atuar ao longo da semana e vai proporcionar às chuvas ficarem mais concentradas na faixa norte da região Norte, e também na faixa litorânea da região Nordeste".

No Norte, a previsão é de pancadas de chuva isoladas para Boa Vista, Manaus, Belém e Macapá, capitais mais ao norte da região. Entretanto, os termômetros das cidades devem seguir marcando temperaturas mais altas, com máxima de 35°C na capital paraense e de 33°C em Manaus.

As chuvas também chegarão ao Nordeste e devem atingir todas as capitais da região, à exceção de Teresina e São Luís. Em Salvador, a máxima é de 28°C e mínima de 22°C. Já no Recife, a previsão é de máxima de 29°C e mínima de 24°C.

No Sudeste, a influência da massa de ar seco traz calor para os últimos dias de outono. No Rio de Janeiro, os termômetros chegam a marcar máxima de 32°C nesta quarta-feira, contra mínima de 16°C. Em São Paulo, a máxima ficará em 30°C e mínima de 14ºC.

Chuvas no RS

Ramos aponta que uma frente fria que se formou nesta final de semana na região Sul deve seguir afetando o estado do Rio Grande do Sul ao longo da semana, especialmente por conta de um centro de baixa pressão que deverá atuar no local.

O Inmet também lançou um alerta de "Perigo" para tempestades que podem atingir o Rio Grande do Sul. O aviso, com validade até a manhã desta quarta-feira, indica que a chuvas podem ficar em até 100 mm/dia, com ventos intensos de ao menos 60km/h.

Em Porto Alegre, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia, com máxima de 23°C e mínima de 20°C. Para Florianópolis, em Santa Catarina, a máxima é de 26°C e mínima de 19°C.