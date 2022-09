Por que São Paulo amanheceu com nevoeiro cinza? Entenda

A capital paulista amanheceu com nevoeiro cinza na manhã desta sexta-feira, 9, principalmente nas zonas norte, sul e leste. De acordo com a Climatempo, as queimadas na Amazônia são responsáveis pela mudança na cor do céu e também pelo cheiro de queimado no ar da cidade.

“É fumaça de queimada que está sendo produzida lá na região Amazônica e aí ela está sendo transportada pela circulação dos ventos e espalhando essa fumaça não só pela região Centro-Oeste, mas também para Argentina, para o Uruguai e mesmo aqui no Estado de São Paulo, causando um odor um pouco mais esquisito que as pessoas estão sentindo hoje no ar”, disse a Climatempo.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, divulgados no início do mês, a Amazônia teve 33.116 focos de incêndio em agosto. O número é o maior registrado no mês nos últimos 12 anos (45.018) e mais do que o quádruplo do registro para o período em 2011 (8.002), o menor da média histórica, calculada a partir de 1998. O registro também está acima da média histórica para agosto, de 26.299 focos de queimadas.

Conforme a empresa de meteorologia, o cenário provocado pelas queimadas pode ser visto em imagem da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). “Se olhar na imagem de satélite que é a última imagem do satélite da Nasa, dá para gente ver essas toneladas esbranquiçados meio amarelados na região mais central do Brasil, pegando do sul da Amazônia em direção à região Sul do Brasil”, acrescentou a Climatempo.

Em nota, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) afirma que a Divisão de Qualidade do Ar “está fazendo uma apuração detalhada dos dados das estações de monitoramento da qualidade do ar” distribuídas pela região metropolitana de São Paulo. Mais detalhes serão divulgados, assim que a informação sobre a ocorrência for consolidada, segundo o órgão.

Veja também:

Governo do Pará confirma ao menos 11 mortos em naufrágio

Plano da prefeitura de SP prevê centro de "pós-internação" para usuários de drogas da cracolândia