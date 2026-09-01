A reforma tributária pode ajudar esta empresa a triplicar de tamanho em 2026

A empresa de tecnologia para operadores logísticos Emiteaí, de Blumenau, em Santa Catarina, prevê triplicar de tamanho em 2026, tanto em receita recorrente mensal quanto em faturamento.

A projeção está apoiada em dois vetores: a conquista de novos clientes e a expansão da operação de banking, iniciativa que começou há quase um ano como um MVP e que, até o fim de 2027, pode acrescentar mais de 100% à receita e à recorrência da empresa.

A companhia entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2026 após registrar uma receita líquida de R$ 12 milhões em 2025, alta de 75% em 12 meses. Em 2024, a empresa já havia dobrado de tamanho e também figurado no maior prêmio para empreendedores do Brasil.

Criada em 2020, a Emiteaí desenvolveu uma plataforma para lidar com uma etapa crítica do transporte de cargas: a emissão e a gestão de documentos fiscais. O sistema conecta transportadoras, embarcadores, marketplaces e outras empresas envolvidas na movimentação de mercadorias, permitindo automatizar processos que exigem velocidade e precisão.

Segundo levantamento interno, a aplicação de inteligência de dados pode reduzir em até 90% o tempo de liberação de cargas e em 60% o esforço operacional. A tecnologia automatiza atividades que tradicionalmente dependem de conferências, reconciliações e outras tarefas manuais.

A gestão fiscal é um dos pilares do negócio e concentra uma das áreas de maior especialização da empresa. Com o avanço da plataforma para outras etapas da operação de transporte, a Emiteaí conecta diferentes processos e informações.

"Temos ampliado nossas soluções para atuar de forma cada vez mais integrada sobre a complexidade das operações de transporte, conectando processos fiscais, financeiros e operacionais e transformando os dados gerados ao longo dessa jornada em mais inteligência para a operação", explica o CEO Ewerton Caburon, que criou a empresa ao lado de Alan Knetsch, Wellington de Lucena e Marco Cabral.

A expansão do portfólio acompanha as demandas identificadas junto à base de clientes. Em vez de apenas acrescentar funcionalidades, a estratégia é reduzir a quantidade de sistemas e tarefas manuais envolvidos na rotina e oferecer maior controle sobre a operação e os dados gerados por ela.

Diversificação da atuação

Em 2026, a companhia avançou em duas frentes. A primeira foi a ampliação dos serviços financeiros integrados à plataforma. A Emiteaí processa diferentes pagamentos relacionados ao transporte, conectando a gestão fiscal a etapas como o pagamento de motoristas terceiros.

"Com isso, reduzimos uma fragmentação que historicamente exige que as empresas operem entre diferentes sistemas, bancos e processos manuais, trazendo mais controle, rastreabilidade e eficiência para essa jornada", diz Caburon.

A segunda frente foi a evolução da estrutura de TMS (Transportation Management System) destinada aos embarcadores, voltada a operações de maior escala e complexidade. A plataforma oferece mais recursos de orquestração, gestão e compliance, permitindo acompanhar diferentes etapas do transporte a partir de uma mesma estrutura tecnológica.

"O que conecta essas evoluções é justamente o posicionamento da Emiteaí: aplicar inteligência à complexidade do transporte. Partimos de uma profunda especialização fiscal e seguimos ampliando nossa capacidade de conectar processos fiscais, financeiros e operacionais, transformando dados e tecnologia em operações mais inteligentes, eficientes e preparadas para crescer", afirma o CEO.

A reforma tributária também tende a aumentar a demanda por automação na gestão fiscal. A transição para o novo sistema, com a entrada do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do split payment — mecanismo que prevê a retenção e o recolhimento automático dos tributos no momento da liquidação financeira da transação —exige atualizações em processos e sistemas.

Com isso, ganham espaço ferramentas capazes de incorporar as mudanças regulatórias à rotina das empresas.

Eles também trabalham para ampliar a atuação em logística internacional. Desde o ano passado, a Emiteaí se prepara para assumir a operação de uma companhia chinesa que já atua no Brasil e integra sua carteira de clientes. O acordo está em fase final de negociação, com alguns pontos regulatórios ainda pendentes. A expectativa é concluir a transação até dezembro.

Como funciona a operação

A Emiteaí possui 153 clientes, ante aproximadamente 83 em 2025. A companhia atende transportadoras, operadores logísticos, embarcadores e marketplaces que lidam com grande volume de documentos e operações de transporte com diferentes níveis de complexidade.

Apesar da diversidade de perfis, essas empresas enfrentam desafios semelhantes, como integração entre sistemas, necessidade de escalar operações, exigências de conformidade fiscal, pressão por eficiência e dificuldade de conectar informações que ainda ficam distribuídas entre diferentes plataformas, equipes e processos.

A Emiteaí conta com 79 funcionários nas áreas de tecnologia, produto, operações, atendimento, comercial e funções corporativas. A estrutura também passou por mudanças recentes. Desde o ano passado, quatro executivos com experiência de mercado foram contratados para liderar as áreas de marketing, tecnologia e produto.

A companhia também ampliou os investimentos em capacitação e segue aumentando o quadro de funcionários.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2026, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2025.

São 491 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2026.