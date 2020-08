População deverá ter acesso a processo de licenciamento ambiental

Na próxima segunda, dia 24, deverá ser lançada uma plataforma que irá automatizar uma série de processos necessários para a obtenção do licenciamento federal ambiental, como estudos realizados por empresas privadas, detalhamentos e exigências dos órgãos públicos para a liberação das autorizações.

O Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal (SisG-LAF), como é chamada a plataforma, também deverá trazer informações sobre os prazos de análise de cada órgão envolvido na expedição das licenças. O programa foi desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente em conjunto com o Ministério da Economia. O objetivo é agilizar e dar mais transparência ao processo de licenciamento, segundo o ministério do meio ambiente.

Com as informações sobre os diversos pedidos de licença reunidos em uma única plataforma, com dados atualizados, também será possível desenvolver uma série histórica sobre a expedição de licenciamentos ambientais e as principais características dos projetos. “Vamos criar uma base estatística de dados”, diz Ricardo Salles, ministro do meio ambiente. “Outro ganho importante é que será dada mais agilidade e transparência a todas as etapas do processo”.

A população poderá acessar o sistema e acompanhar as informações sobre os processos de licenciamento de licenciamento que podem ser abertas ao público. A parte técnica do desenvolvimento da plataforma coube ao ministério da economia.