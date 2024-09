Polícia prende suspeito de provocar incêndio criminoso no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira, 18, um homem de 50 anos investigado por incêndio e dano ambiental na região do Lago Oeste. O crime ocorreu em 12 de agosto, quando uma queimada iniciada pelo suspeito se alastrou por áreas de proteção ambiental do Cafuringa e do Planalto Central, atingindo cerca de 10 propriedades e gerando nove ocorrências policiais.

A perícia do instituto de criminalística está avaliando a extensão da área queimada. Durante as investigações, foi apurado que o suspeito teria ameaçado servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com um facão enquanto tentavam conter o fogo. O homem foi indiciado por crimes ambientais e, se condenado, pode pegar até 13 anos de prisão.