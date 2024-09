Tecnologia pode ser decisiva para evitar alta de 3°C na temperatura do planeta, diz agência

Uso da tecnologia

Diante da piora do quadro, o relatório, que tem a participação de diversas agências da ONU, assinala o potencial inexplorado das ciências naturais e sociais, novas tecnologias e inovação e faz um apelo pela urgência em uma ação global na Cúpula do Futuro, que acontece nos dias 22 e 23 de setembro.

Recursos tecnológicos podem marcar uma nova etapa na adaptação às mudanças climáticas, redução do risco de desastres e desenvolvimento sustentável.

"Os satélites estão melhorando a capacidade de monitorar as emissões de gases de efeito estufa, o que é crucial para informar os esforços de mitigar as emissões e atingir as metas do Acordo Climático de Paris", avalia a coordenadora científica da OMM.

Ainda segundo a OMM, as tecnologias imersivas, que estão unindo os mundos digital e físico, podem ser aliadas importantes, como no caso dos “gêmeos digitais”, que funcionam basicamente como uma replicação digital da Terra. O sistema virtual serve para simular como responder em qualquer situação de crise e para melhorar a gestão da terra e da água, explica a agência. Já dentro de um metaverso, são reunidos mundos virtuais em um "sistema integrador" que oferece experiências imersivas, desde a simulação de eventos de inundação e seca até a previsão do fluxo de água e impactos na terra, exemplifica a OMM.

As tecnologias, de acordo com o documento, permitem aos especialistas tomarem decisões para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) universalmente acordados.

Celeste Saulo avalia que a Inteligência Artificial (IA) e o aprendizado de máquina também têm potencial para serem transformadores e estão “revolucionando a previsão do tempo”, podendo torná-la “mais rápida, barata e acessível”.

Uma "abordagem transdisciplinar", em uma diversidade de atores, incluindo cientistas, formuladores de políticas, comunidades indígenas e grupos da sociedade civil, criem soluções juntos, é urgente, segundo a chefe da agência da ONU

"A ciência deve ser o mecanismo motriz em todo o mundo para realmente transformar e dar mais oportunidades para as gerações futuras”, diz Celeste, ressaltando que as decisões tomadas hoje “podem ser a diferença entre um colapso futuro ou um avanço para um mundo melhor".