INSS lança ferramenta que permite empresa consultar afastamento de empregado durante vínculo

(INSS/Divulgação)
Repórter
Publicado em 15 de maio de 2026 às 19h07.
OInstituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou nesta sexta-feira a ferramenta INSS Empresa, que permite às empresas consultar os afastamentos de seus empregados durante o período de vínculo empregatício. O novo sistema substitui o antigo Conadem (Consulta Auxílio-Doença por Empresas).
O INSS Empresa conta com uma interface mais simples e intuitiva, além de oferecer informações mais completas, com dados disponíveis desde 2019 e atualização em tempo real.
Para acessar a plataforma, é necessário utilizar uma conta gov.br com autenticação por certificado digital de pessoa jurídica.
Ao utilizar o sistema, as empresas podem visualizar diversas informações sobre os benefícios dos trabalhadores, incluindo:
O INSS Empresa traz melhorias importantes em relação ao sistema anterior:
A ferramenta está disponível no site: empresa.inss.gov.br.
O acesso deve ser feito pelo responsável pelo certificado digital da empresa, por meio de autenticação com conta gov.br e certificado digital de pessoa jurídica.
São aceitos certificados do tipo A1 ou A3, emitidos por autoridades certificadoras credenciadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Não é permitido o uso de certificado em nuvem.
Após o login, o responsável pode autorizar outras pessoas a consultarem as informações. Esses usuários autorizados poderão acessar o sistema com CPF e senha, desde que possuam nível de confiabilidade prata ou ouro na conta gov.br.