INSS lança ferramenta que permite empresa consultar afastamento de empregado durante vínculo

OInstituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou nesta sexta-feira a ferramenta INSS Empresa, que permite às empresas consultar os afastamentos de seus empregados durante o período de vínculo empregatício. O novo sistema substitui o antigo Conadem (Consulta Auxílio-Doença por Empresas).

O INSS Empresa conta com uma interface mais simples e intuitiva, além de oferecer informações mais completas, com dados disponíveis desde 2019 e atualização em tempo real.

Para acessar a plataforma, é necessário utilizar uma conta gov.br com autenticação por certificado digital de pessoa jurídica.

O que é possível consultar

Ao utilizar o sistema, as empresas podem visualizar diversas informações sobre os benefícios dos trabalhadores, incluindo:

Número, tipo e situação do benefício;

Datas de requerimento, início, decisão e encerramento (quando houver);

No caso de benefícios por incapacidade, também são exibidos dados como a data da última perícia, o resultado da avaliação médica e a existência de nexo técnico, quando aplicável.

Principais vantagens

O INSS Empresa traz melhorias importantes em relação ao sistema anterior:

Período maior de consulta: acesso a dados desde janeiro de 2019 (antes, o limite era de 18 meses);

acesso a dados desde janeiro de 2019 (antes, o limite era de 18 meses); Atualização em tempo real: informações disponíveis de forma imediata;

informações disponíveis de forma imediata; Experiência aprimorada: interface mais amigável e fácil de usar.

Como acessar

A ferramenta está disponível no site: empresa.inss.gov.br.

O acesso deve ser feito pelo responsável pelo certificado digital da empresa, por meio de autenticação com conta gov.br e certificado digital de pessoa jurídica.

São aceitos certificados do tipo A1 ou A3, emitidos por autoridades certificadoras credenciadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Não é permitido o uso de certificado em nuvem.

Após o login, o responsável pode autorizar outras pessoas a consultarem as informações. Esses usuários autorizados poderão acessar o sistema com CPF e senha, desde que possuam nível de confiabilidade prata ou ouro na conta gov.br.