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Saiba tudo sobre o ciclone que deve atingir o Brasil no final de semana

A situação será reforçada pelo avanço de uma frente fria, que ganha força à medida que o sistema se desenvolve, segundo previsão da Meteored

(Reprodução)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18h02.

Uma área de baixa pressão começa a se intensificar sobre o Centro-Sul do Brasil a partir desta sexta-feira, o que deve evoluir para a formação de um ciclone até o fim de semana - entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O fenômeno, originado por uma instabilidade atmosférica conhecida como cavado, trará chuva forte e ventos intensos para regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A situação será reforçada pelo avanço de uma frente fria, que ganha força à medida que o sistema se desenvolve, segundo previsão da Meteored.

Sábado: mudança no tempo ganha força

Quem tem planos ao ar livre neste sábado deve ficar atento. O dia começa com céu nublado e garoa persistente em estados como Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Pela manhã, o clima aparenta apenas instabilidade leve, sem grandes riscos.

No entanto, ao longo do dia, as condições mudam rapidamente. Com o aumento das temperaturas, as nuvens se desenvolvem e ganham intensidade, provocando chuva mais forte durante a tarde em grande parte do Paraná, no oeste de Santa Catarina e em regiões de São Paulo. O que começa como um simples chuvisco pode evoluir rapidamente para temporais.

Domingo: ciclone se forma e avança

O domingo marca a consolidação do ciclone, antes de seu deslocamento em direção ao oceano. Ainda durante a madrugada, há risco elevado de tempestades entre o norte do Paraná e o oeste do Mato Grosso do Sul, com potencial para impactar tanto áreas urbanas quanto rurais, segundo a Meteored.

Ao longo do dia, o sistema avança, deixando um cenário de instabilidade no seu caminho. Há possibilidade de transtornos como alagamentos e rajadas de vento em diversas regiões, incluindo:

  • Estado de São Paulo (com atenção especial na capital);
  • Paraná e Mato Grosso do Sul;
  • Mato Grosso.

À noite, Minas Gerais também entra na área de influência. O sul e o oeste do estado devem registrar chuva intensa acompanhada de trovoadas.

Segunda-feira: frente fria mantém instabilidade

Na segunda-feira, o ciclone começa a se afastar em direção ao Oceano Atlântico, mas a frente fria permanece atuando sobre a região central do Brasil, deixando o tempo ainda bastante instável.

O destaque fica para o estado de São Paulo, onde o volume de chuva pode atingir cerca de 40 mm em apenas um dia — índice suficiente para causar alagamentos e dificuldades no trânsito. O Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais também permanecem com céu encoberto e chuva frequente.

No Rio de Janeiro, o dia começa com muitas nuvens, mas a previsão indica que as chuvas mais significativas devem ocorrer apenas à noite.

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempo

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