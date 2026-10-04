Resultado da eleição no Amazonas: Omar Aziz e Professora Maria do Carmo estão no 2º turno

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno no Amazonas, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 4. Com 98,03% das urnas apuradas, Aziz obteve 40,34% dos votos válidos, enquanto Maria 24,78%.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

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Quem é Omar Aziz

Omar Aziz, engenheiro civil de 68 anos e natural de Garça (SP), trilhou uma trajetória política enraizada no Amazonas. Descendente de árabes e italianos, ingressou na vida pública ainda na juventude pelo movimento estudantil em Manaus.

Ao longo de mais de três décadas, construiu uma carreira marcada pela ascensão contínua, ocupando os cargos de vereador, deputado estadual, vice-prefeito da capital, vice-governador e, posteriormente, governador do Estado entre 2010 e 2014.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Amazonas

Eleito para o Senado Federal em 2014 e reeleito em 2022, Aziz projetou sua atuação política para o cenário nacional. Sua imagem ganhou projeção em 2021, quando presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia no Congresso. Foi o presidente da CPI da Pandemia (CPI da Covid), instalada no Senado Federal em 27 de abril de 2021.

Quem é Professora Maria do Carmo

Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, manauara de 66 anos conhecida como Professora Maria do Carmo, é advogada, educadora e empresária de destaque no Amazonas. Mestre e doutora em Direito, construiu sua trajetória na gestão educacional privada à frente do Centro Universitário Fametro e da Faculdade Santa Teresa, expandindo sua atuação empresarial para o setor imobiliário e hoteleiro com a restauração do histórico Tropical Hotel Amazônia.

Sua projeção política ganhou impulso nas eleições municipais de 2024, quando disputou como vice-prefeita na chapa com Capitão Alberto Neto em Manaus.

O avanço ao segundo turno na capital consolidou seu nome como uma influente liderança do eleitorado conservador e de direita, pautada no discurso de eficiência administrativa, aplicação de práticas da gestão privada na máquina pública e modernização de serviços essenciais como saúde e saneamento.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.