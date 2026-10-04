Resultado Senador do Paraná 2026: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) são eleitos

Os candidatos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) foram eleitos senadores da República pelo estado do Paraná nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,98% das urnas apuradas, Filipe Barros (PL) obteve 27,26% (3.148.292) dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Deltan Dallagnol (Novo), que recebeu 25,14% (2.904.338).

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Filipe Barros (PL-PR), 35 anos, é advogado e deputado federal pelo Paraná. Natural de Londrina, iniciou a trajetória política como vereador do município e chegou à Câmara dos Deputados em 2019, onde está em seu segundo mandato. Ligado ao PL, ganhou projeção nacional pela atuação em pautas de relações exteriores, defesa nacional e soberania. Em 2025, presidiu a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara. Atualmente, é integrante titular do colegiado e vice-líder da Minoria no Congresso Nacional.

Deltan Dallagnol (Novo), 46 anos, é advogado e ex-procurador da República. Ganhou projeção nacional como um dos principais nomes da Operação Lava Jato, na qual atuou por quase duas décadas no Ministério Público Federal. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Paraná, mas teve o mandato cassado pelo TSE em 2023. Filiado ao Novo, é candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026 e tem como principais bandeiras o combate à corrupção e o endurecimento da legislação penal.

Pleito do Paraná teve 9 nomes disputando o cargo de senador da República:

Alexandre Curi (Republicanos) – 100 Cristina Graeml (PSD) – 555 Deltan Dallagnol (Novo) – 300 Dr. Rosinha (PT) – 132 Filipe Barros (PL) – 222 Gleisi Hoffmann (PT) – 131 Joaquim do MLB (UP) – 800 Karen Guerreiro (Missão) – 144 Marcelo Marcelino (PCO) – 290



Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.