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Eleições 2026: quem são os novos senadores? Veja a lista completa dos eleitos

Eleitores escolheram dois senadores por estado e pelo Distrito Federal; novos parlamentares assumem em fevereiro de 2027

Fila de eleitores no Centro de Ensino Médio Integrado de Taguatinga (Cemi) - Taguatinga Norte (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Fila de eleitores no Centro de Ensino Médio Integrado de Taguatinga (Cemi) - Taguatinga Norte (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06h00.

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A composição do Senado Federal será renovada em dois terços a partir de 2027. Nas eleições deste domingo, 4, os eleitores escolheram 54 senadores, sendo dois por estado e pelo Distrito Federal.

Os parlamentares eleitos vão exercer mandato de oito anos, correspondente à legislatura de 2027 a 2035. A posse está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

Veja a lista completa:

  • Acre: Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos)
  • Alagoas: Arthur Lira (PP) e Marina Jhc (PSDB)
  • Amapá: Raíssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD)
  • Amazonas: Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB)
  • Bahia: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT)
  • Ceará: Cid Gomes (PSB) e Luizianne (Rede)
  • Distrito Federal: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)
  • Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos)
  • Goiás: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União)
  • Maranhão: Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo)
  • Mato Grosso: Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL)
  • Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL)
  • Minas Gerais: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT)
  • Pará: Helder (MDB) e Chicão (União)
  • Paraíba: João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB)
  • Paraná: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo)
  • Pernambuco: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT)
  • Piauí: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César, o Julim do Lula (PSD)
  • Rio de Janeiro: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL)
  • Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT)
  • Rio Grande do Sul: Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo)
  • Rondônia: Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)
  • Roraima: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB)
  • Santa Catarina: Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL)
  • São Paulo: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL)
  • Sergipe: Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB)
  • Tocantins: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB)

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

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