Eleições 2026: quem são os novos senadores? Veja a lista completa dos eleitos

A composição do Senado Federal será renovada em dois terços a partir de 2027. Nas eleições deste domingo, 4, os eleitores escolheram 54 senadores, sendo dois por estado e pelo Distrito Federal.

Os parlamentares eleitos vão exercer mandato de oito anos, correspondente à legislatura de 2027 a 2035. A posse está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

Veja a lista completa:

Acre: Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos)

Alagoas: Arthur Lira (PP) e Marina Jhc (PSDB)

Amapá: Raíssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD)

Amazonas: Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB)

Bahia: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT)

Ceará: Cid Gomes (PSB) e Luizianne (Rede)

Distrito Federal: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos)

Goiás: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União)

Maranhão: Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo)

Mato Grosso: Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL)

Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL)

Minas Gerais: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT)

Pará: Helder (MDB) e Chicão (União)

Paraíba: João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB)

Paraná: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo)

Pernambuco: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT)

Piauí: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César, o Julim do Lula (PSD)

Rio de Janeiro: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL)

Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT)

Rio Grande do Sul: Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo)

Rondônia: Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)

Roraima: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB)

Santa Catarina: Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL)

São Paulo: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB)

Tocantins: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB)

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.