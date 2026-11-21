A reforma do Gigantinho, ginásio do Internacional ao lado do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, entrou na reta final.

Com investimento estimado entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, financiado por parceiros comerciais, o espaço tem reabertura prevista para o primeiro semestre de 2027.

Nesta semana, representantes das empresas patrocinadoras visitaram a obra, iniciada em setembro de 2025.

O Internacional mantém a propriedade e lidera a gestão do ginásio. RBS Ventures e Tornak Holding são parceiras do projeto e atuam na captação de patrocinadores e eventos.

Entre as marcas anunciadas estão Amstel, do grupo Heineken, Claro e Imply. A ElevenTickets, da Imply, será responsável pela venda e pela gestão dos ingressos.

Em outubro, o clube abriu uma seleção para conceder a operação de bares, cozinhas e pontos de venda a uma única empresa.

Da esquerda para a direita: Marcos Schaan, diretor regional de vendas do Grupo HEINEKEN; Marcelo Repetto, diretor da Claro para a regional Sul; Victor Grunberg, vice-presidente do Conselho de Gestão do Sport Club Internacional; Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul; Fernando Tornaim, acionista e vice-presidente do Conselho do Grupo RBS; Giovane Zanardo, CEO do Sport Club Internacional; Sérgio Ricardo Meinhardt, COO da Imply; e Alexandre Godoy, diretor de Negócios B2B do Sport Club Internacional. (Tornak Holding/Divulgação)

Como vai funcionar a operação do ginásio

A reforma inclui nova cobertura metálica, revestimento da fachada e intervenções nas instalações elétricas e nos banheiros.

Com capacidade projetada para 11.150 pessoas, o ginásio terá uma quadra removível para alternar entre competições esportivas, shows e eventos corporativos.

Inaugurado em 1973, o ginásio recebeu shows de Elis Regina, Shakira, Iron Maiden e Oasis. Também foi sede de uma etapa da Copa Davis de tênis, em 2009, e de uma edição do UFC, em 2015.

Nos anos que antecederam a reforma, o espaço conviveu com infiltrações e restrições de capacidade para eventos. Mesmo com essas limitações, ainda recebeu espetáculos como o Disney on Ice, em maio de 2025, meses antes de fechar para as obras.