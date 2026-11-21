Obras no Gigantinho: ginásio ao lado do Beira-Rio tem reabertura prevista para o primeiro semestre de 2027 (Tornak Holding/Divulgação)
Repórter
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 08h01.
A reforma do Gigantinho, ginásio do Internacional ao lado do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, entrou na reta final.
Com investimento estimado entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, financiado por parceiros comerciais, o espaço tem reabertura prevista para o primeiro semestre de 2027.
Nesta semana, representantes das empresas patrocinadoras visitaram a obra, iniciada em setembro de 2025.
O Internacional mantém a propriedade e lidera a gestão do ginásio. RBS Ventures e Tornak Holding são parceiras do projeto e atuam na captação de patrocinadores e eventos.
Entre as marcas anunciadas estão Amstel, do grupo Heineken, Claro e Imply. A ElevenTickets, da Imply, será responsável pela venda e pela gestão dos ingressos.
Em outubro, o clube abriu uma seleção para conceder a operação de bares, cozinhas e pontos de venda a uma única empresa.
A reforma inclui nova cobertura metálica, revestimento da fachada e intervenções nas instalações elétricas e nos banheiros.
Com capacidade projetada para 11.150 pessoas, o ginásio terá uma quadra removível para alternar entre competições esportivas, shows e eventos corporativos.
Inaugurado em 1973, o ginásio recebeu shows de Elis Regina, Shakira, Iron Maiden e Oasis. Também foi sede de uma etapa da Copa Davis de tênis, em 2009, e de uma edição do UFC, em 2015.
Nos anos que antecederam a reforma, o espaço conviveu com infiltrações e restrições de capacidade para eventos. Mesmo com essas limitações, ainda recebeu espetáculos como o Disney on Ice, em maio de 2025, meses antes de fechar para as obras.