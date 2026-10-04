Nikolas Ferreira (PL) é reeleito como deputado federal em Minas Gerais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) garantiu a reeleição para a Câmara dos Deputados neste domingo, 4.

Com 44,11% das urnas apuradas em Minas Gerais, o parlamentar somava 1.491.903 votos, liderando a disputa para o cargo no estado e assegurando sua permanência em Brasília.

Confira a apuração completa de Minas Gerais aqui com a EXAME

O congressista acompanha a apuração dos votos em seu comitê de campanha, na capital mineira, ao lado de familiares, correligionários e apoiadores.

Nikolas Ferreira exerce o mandato de deputado federal desde 2022, quando foi o candidato a deputado federal mais votado do país. Com a confirmação do resultado, ele integrará a bancada mineira na Câmara a partir de 2027.

O que faz um deputado federal?

Os deputados federais são representantes eleitos pela população na Câmara dos Deputados, que junto ao Senado, compõe o Poder Legislativo.

Entre as atribuições dos deputados estão a elaboração, discussão e votação de leis e outras propostas de competência da União, além da fiscalização das ações do Poder Executivo, composto pelo presidente da República.

A votação começa pela escolha do deputado federal e todos os estados e o Distrito Federal têm direito a uma quantidade pré-definida de cadeiras.

Como funciona a eleição do deputado federal?

A eleição para deputado federal ocorre pelo sistema proporcional.

Diferentemente da disputa para presidente, governador e senador, em que o resultado é determinado pela votação individual dos candidatos, a distribuição das cadeiras da Câmara leva em conta os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações. O eleitor vota em um candidato ou pode optar pelo voto na legenda.

Cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Este cálculo é chamado Quociente Eleitoral.

Como a quantidade de cadeiras é definida de acordo com a população de cada unidade da Federação, São Paulo tem o limite máximo de 70 deputados federais. O número total de representantes da Câmara é de 513, e cada estado e o Distrito Federal elegem entre oito e 70 deputados.