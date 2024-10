Piloto de caça se ejetou antes de queda em Natal

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o piloto do caça F-5 EM Tiger II, que caiu em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 22, conseguiu ser ejetado da aeronave após o avião apresentar problemas nos motores. Ou seja, o piloto acionou o dispositivo que o expulsa da cabine do caça para chegar ao solo de paraquedas.

Piloto se ejeta e é resgatado com sucesso

“O militar, antes de realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, direcionou-a para uma região desabitada, havendo sido resgatado por equipe de salvamento da FAB”, diz a nota da FAB.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) irá investigar o acidente para identificar os possíveis fatores contribuintes e evitar que novas ocorrências semelhantes aconteçam.

Exercício Multinacional CRUZEX

No último final de semana, diversas aeronaves da FAB começaram a se deslocar para a Base Aérea de Natal (BANT) para participar da CRUZEX, um exercício aéreo multinacional que ocorre no início de novembro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes para conter o avanço do fogo na vegetação onde o caça caiu.

O que é a CRUZEX

Aeronaves como os caças F-39 Gripen, F-5M e AMX A-1, além de modelos de transporte, como o KC-390 e o C-105 Amazonas, já pousaram na base aérea em preparação para o exercício, que acontecerá entre os dias 3 e 15 de novembro.

A CRUZEX (Cruzeiro do Sul Exercise) 2024 é o maior exercício aéreo multinacional organizado pela Força Aérea Brasileira (FAB). O evento simula cenários de guerra complexos, proporcionando treinamento conjunto entre diversas forças aéreas. Para a edição de 2024, estão confirmados nove países, incluindo as participações inéditas de Paraguai e Portugal.

Outros países, como Estados Unidos, Argentina e Chile, também estarão presentes com caças e aeronaves de transporte e reabastecimento, enquanto nações como Alemanha, Suécia e África do Sul participarão como observadores.