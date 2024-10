Avião de pequeno porte cai e cinco pessoas morrem no interior de SP

Um avião de pequeno porte caiu em Paraibuna, cidade da região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, na noite de quarta-feira, 23 e causou a morte de cinco pessoas. As informações são da Defesa Civil do estado.

Como aconteceu o acidente

Durante a chuva que caiu na região na noite de ontem, a aeronave colidiu com um morro na Estrada Fazenda Capela e pegou fogo. O Corpo de Bombeiros encontrou os destroços do avião por volta das 23h, sem sinal de sobreviventes.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião desapareceu dos radares de monitoramento às 18h39. O avião é um Embraer-121 Xingu, com oito assentos, que partiu de Florianópolis (SC) e seguia para Belo Horizonte (MG). Ainda de acordo com a Agência Nacional de Aviação (ANAC), a proprietária e operadora da aeronave é a empresa "Abaeté Aviação".