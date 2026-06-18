PIB estadual desacelera em 2026, mas Norte segue na liderança

As projeções para 2026 indicam desaceleração da economia em todos os estados brasileiros em relação a 2025, mas ainda com crescimento generalizado.

O destaque fica para o Norte do país, liderado pelo Tocantins, que deve registrar expansão de 3,85% no Produto Interno Bruto (PIB), segundo estudo do Santander.

Na sequência aparecem Roraima (3,62%), Amazonas (3,04%) e Amapá (2,96%). Na outra ponta, o Rio de Janeiro deve ter o menor crescimento do país, com alta estimada de 1,09%.

Além do Tocantins, outros estados da região Norte aparecem entre os maiores crescimentos projetados, como Pará (2,76%), Acre (2,82%) e Rondônia (2,70%). Mato Grosso, com 2,92%, também figura entre os líderes.

Segundo o economista Gabriel Couto, do Santander, estados como Tocantins e Roraima têm sido beneficiados pela expansão da fronteira agrícola, enquanto o Amazonas conta com a força do consumo das famílias e da indústria de transformação.

Em 2025, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul lideraram o crescimento econômico impulsionados por safras recordes. Em 2026, porém, a região deve perder ritmo devido à base de comparação mais elevada.

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Sudeste cresce abaixo da média nacional

No Sudeste, Espírito Santo (2,10%), Minas Gerais (1,79%) e São Paulo (1,80%) aparecem à frente do Rio de Janeiro, mas longe das primeiras posições do ranking.

De acordo com o estudo, a maior presença de setores como indústria e serviços torna a região mais sensível aos efeitos dos juros elevados e à desaceleração da atividade econômica.

O levantamento aponta ainda uma redução das disparidades regionais. Enquanto em 2025 alguns estados registraram crescimento acima de 8%, em 2026 o melhor desempenho projetado é de 3,85%.

A concentração das taxas sugere uma normalização após os fortes avanços observados em economias impulsionadas pelo agronegócio nos últimos anos.

Entre os estados do Sul, Santa Catarina mantém destaque com crescimento estimado de 2,24%, acima de Paraná (1,13%) e Rio Grande do Sul (1,12%).

No Nordeste, os maiores avanços devem ser registrados pela Paraíba (2,33%) e pelo Maranhão (2,16%), enquanto Bahia (1,34%), Rio Grande do Norte (1,39%) e Sergipe (1,55%) aparecem entre os menores desempenhos da região.

*Com O Globo