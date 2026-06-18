Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

PIB estadual desacelera em 2026, mas Norte segue na liderança

Expansão da fronteira agrícola impulsiona Tocantins, Roraima e Mato Grosso nas projeções para 2026

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 08h27.

As projeções para 2026 indicam desaceleração da economia em todos os estados brasileiros em relação a 2025, mas ainda com crescimento generalizado.

O destaque fica para o Norte do país, liderado pelo Tocantins, que deve registrar expansão de 3,85% no Produto Interno Bruto (PIB), segundo estudo do Santander.

Na sequência aparecem Roraima (3,62%), Amazonas (3,04%) e Amapá (2,96%). Na outra ponta, o Rio de Janeiro deve ter o menor crescimento do país, com alta estimada de 1,09%.

Além do Tocantins, outros estados da região Norte aparecem entre os maiores crescimentos projetados, como Pará (2,76%), Acre (2,82%) e Rondônia (2,70%). Mato Grosso, com 2,92%, também figura entre os líderes.

Segundo o economista Gabriel Couto, do Santander, estados como Tocantins e Roraima têm sido beneficiados pela expansão da fronteira agrícola, enquanto o Amazonas conta com a força do consumo das famílias e da indústria de transformação.

Em 2025, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul lideraram o crescimento econômico impulsionados por safras recordes. Em 2026, porém, a região deve perder ritmo devido à base de comparação mais elevada.

As 7 propostas que empresas querem colocar no centro da eleição de 2026

Sudeste cresce abaixo da média nacional

No Sudeste, Espírito Santo (2,10%), Minas Gerais (1,79%) e São Paulo (1,80%) aparecem à frente do Rio de Janeiro, mas longe das primeiras posições do ranking.

De acordo com o estudo, a maior presença de setores como indústria e serviços torna a região mais sensível aos efeitos dos juros elevados e à desaceleração da atividade econômica.

O levantamento aponta ainda uma redução das disparidades regionais. Enquanto em 2025 alguns estados registraram crescimento acima de 8%, em 2026 o melhor desempenho projetado é de 3,85%.

A concentração das taxas sugere uma normalização após os fortes avanços observados em economias impulsionadas pelo agronegócio nos últimos anos.

Entre os estados do Sul, Santa Catarina mantém destaque com crescimento estimado de 2,24%, acima de Paraná (1,13%) e Rio Grande do Sul (1,12%).

No Nordeste, os maiores avanços devem ser registrados pela Paraíba (2,33%) e pelo Maranhão (2,16%), enquanto Bahia (1,34%), Rio Grande do Norte (1,39%) e Sergipe (1,55%) aparecem entre os menores desempenhos da região.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:PIBEstados brasileiros

Mais de Brasil

Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, é alvo de operação da PF sobre caso Master

Exame toxicológico vira exigência para tirar CNH de carro e moto

Com 6x1 e Vorcaro, 78% das menções a Alcolumbre nas redes são negativas

Visa e ConectCar testam pagamento de pedágio por leitura de placa para caminhões

Mais na Exame

Esporte

De Messi a Vozinha: a seleção ideal da Copa do Mundo não tem brasileiros

Mundo

China defende nova rodada de diálogos após acordo entre EUA e Irã

Negócios

Em BH, um dia para reunir gigantes mineiras, falar do futuro da IA e celebrar negócios em expansão

Mercados

Intel dispara 9% após Trump anunciar acordo de chips com Apple